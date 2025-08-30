Akcie v Spojených štátoch oslabili pre oživenie obáv z inflácie, pretože do cien sa začínajú prepisovať vyššie dovozné clá. Straty vykázala Nvidia a ďalšie akcie spojené s umelou inteligenciou. Na devízovom trhu oslaboval dolár.
Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie 30 popredných amerických podnikov, dnes odpísal 0,2 percenta na 45 544,88 bodu. Širší index S&P500 zostúpil zo štvrtkového maxima o 0,64 percenta na 6 460,26 bodu a index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, sa znížil o 1,15 percenta na 21 455,55 bodu.
Za celý týždeň stratil S & P 500 zhruba 0,1 percenta a Nasdaq a Dow Jones 0,2 percenta.
Za celý mesiac potom pridal S&P 500 zhruba 1,9 percenta, Nasdaq 1,6 percenta a Dow Jones 3,2 percenta.
Spotrebiteľské výdavky v USA sa v júli zvýšili najviac za štyri mesiace, zrýchlila aj inflácia v službách. Ekonómovia sa však podľa agentúry Reuters napriek tomu nedomnievajú, že by známky silného domáceho dopytu zabránili americkej centrálnej banke (Fed) znížiť na budúci mesiac úrokové sadzby.
Akcie výrobcu čipov Nvidie klesli o 3,4 percenta, oslabili už tretí deň po sebe. V stredu zverejnené štvrťročné hospodárske výsledky tohto giganta v oblasti AI nenaplnili vysoké očakávania investorov.
Dolár oslabil voči euru a švajčiarskemu franku. Za august stráca voči košu mien dve percentá. Investori sa chystajú na očakávané septembrové zníženie amerických úrokových sadzieb.
Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, strácal krátko pred 22.00 h SELČ 0,03 percenta na 97,78 bodu. Rovnakých 0,03 percenta pridával k doláru japonský jen, jeden dolár sa predával za 146,97 jenu. Euro malo k doláru v rovnakom čase k dobru 0,1 percenta, predávalo sa za 1,1697 dolára.