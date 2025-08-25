Americká dcérska spoločnosť Orsted dostala od Úradu pre riadenie oceánskej energie príkaz prerušiť práce na projekte Revolution Wind, ktorý je dokončený na osemdesiat percent. Mal by zásobovať elektrinou viac ako 350 000 domácností.
Riaditeľ úradu Matthew Giacona uviedol, že preveruje otázky národnej bezpečnosti a využívania hospodárskej zóny a teritoriálnych vôd. Výstavba sa začala vlani, nainštalovaných je štyridsaťpäť z plánovaných šesťdesiatich piatich turbín. Dánska skupina tvrdí, že skúma právne možnosti a chce rokovať s úradmi.
Na burze v Kodani akcie spadli na 179,75 dánskej koruny, čo je 24,08 eura. Firma zároveň potvrdila plán získať šesťdesiat miliárd korún emisiou nových akcií.
Administratíva Donalda Trumpa zmrazila federálne povolenia a úvery pre všetky projekty veternej energie na mori aj na pevnine. Americký prezident opakovane kritizuje veternú energiu.
Orsted už vlani odložil projekt Sunrise Wind pri New Yorku a tento rok zastavil Hornsea 4 v Británii pre rast nákladov a úrokových sadzieb.
Dánsky štát vlastní v skupine podiel päťdesiat celá jedna percenta.