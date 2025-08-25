Akcie čínskeho realitného giganta Evergrande po viac ako pätnástich rokoch stiahli z hongkonskej burzy, pretože firma nesplnila pravidlá pre obnovenie obchodovania, ktoré jej pozastavili ešte 29. januára 2024, keď súd nariadil likvidáciu podniku.
Vyradenie akcií z burzy bolo podľa analytikov nevyhnutné a možno ho považovať za definitívne. „Akonáhle je spoločnosť vyradená z burzy, niet cesty späť,“ povedal Dan Wang z poradenskej spoločnosti Eurasia Group.
Likvidátori Evergrande za 18 mesiacov predali majetok za približne 255 miliónov dolárov a prevzali kontrolu nad vyše stovkou jeho dcérskych spoločností.
Z predaného majetku pripadá na Evergrande iba 11 miliónov dolárov, zvyšok držali dcérske firmy. Likvidátori zároveň upozornili, že z 244 miliónov dolárov ich majetku nemusí byť možné všetky prostriedky previesť na materskú spoločnosť.
Evergrande spolu s ďalšími developermi čelí likvidácii od roku 2021, pretože sa im nepodarilo predložiť životaschopné reštrukturalizačné plány ani získať dostatočnú podporu veriteľov.
Čínsky realitný trh, ktorý bol hlavným motorom rastu druhej najväčšej ekonomiky sveta, už niekoľko rokov čelí výraznej kríze napriek opakovaným vládnym pokusom oživiť dopyt.