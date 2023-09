Akcie problémového čínskeho developera China Evergrande Group v pondelok strácali 25 percent. Reagovali na správu, že polícia zadržala niektorých zamestnancov divízie pre správu majetku. To by podľa agentúry Reuters mohlo znamenať nové vyšetrovanie, ktoré by mohlo prehĺbiť ťažkosti realitnej spoločnosti. Evergrande je najzadlženejšia developerská firma na svete a je v centre krízy čínskeho realitného sektora. Čínsky trh s nehnuteľnosťami postihla od konca roka 2021 séria nesplácaných úverov. To otriaslo svetovými trhmi a vyvolalo obavy, že sa negatívne odrazí aj v ďalších sektoroch.



„Orgány verejnej bezpečnosti nedávno prijali trestné donucovacie opatrenia proti Duovi a ďalším podozrivým zo zločinu v spoločnosti Evergrande Financial Wealth Management Co," uviedla vo vyhlásení na sociálnych sieťach cez víkend polícia v meste Šen-čen. Podľa agentúry Reuters vyšlo počas protestov nespokojných investorov v sídle spoločnosti Evergrande v Šen-čene v roku 2021 najavo, že Du Liang bol hlavným manažérom a právnym zástupcom divízie správy majetku spoločnosti Evergrande. Nie je však jasné, či je medzi zadržanými aj Du, a policajné vyhlásenie nespresnilo ani počet zadržaných osôb, obvinenie ani dátum ich vzatia do väzby, dodala agentúra.

Obchodovanie s akciami Evergrande bolo už skôr pozastavené na 17 mesiacov až do 28. augusta. V pondelkovom rannom obchodovaní sa prepadli až o 25 percent a dostali sa tak najnižšie za posledné dva týždne.

Minulý mesiac čínsky developer vykázal za január až jún čistú stratu 33 miliárd jüanov (približne 4,2 miliardy eur) oproti strate 66,4 miliardy jüanov v rovnakom období predchádzajúceho roka. Spoločnosť Evergrande začiatkom tohto mesiaca uviedla, že odložila rozhodnutie o reštrukturalizácii zahraničného dlhu zo septembra na budúci mesiac, aby poskytla držiteľom svojho dlhu viac času na zváženie reštrukturalizačného plánu.