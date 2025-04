Americký prezident Donald Trump pripustil, že vojenský zásah proti Iránu je možný v prípade, že sa Teherán nevzdá svojho jadrového programu. Podľa neho by na čele prípadného útoku stál Izrael. „Ak si situácia bude vyžadovať vojenské nasadenie, pristúpime k nemu,“ povedal.

USA sú znepokojené jadrovým programom Iránu a obávajú sa jeho potenciálu vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán to popiera, no spravodajské americké spravodajské služby varujú, že ak by sa tak rozhodol, dokázal by ju zostrojiť rýchlo.

Šéf Bieleho domu vyjadril nádej na diplomatické riešenie konfliktu, ale opakovane upozorňoval na použitie sily, ak rozhovory zlyhajú. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že „vojenské riešenie“ by bolo „nevyhnutné“, pokiaľ by sa rokovania o iránskom jadrovom programe medzi Washingtonom a Teheránom naťahovali.