Americký prezident Donald Trump chce zaviesť clá vo výške až dvesto percent na lieky dovážané do Spojených štátov. Farmaceutickým firmám plánuje dať rok až 18 mesiacov na to, aby presunuli výrobu do USA.

„Čoskoro oznámime sadzby na medikamenty, čipy a ešte zopár ďalších vecí,“ povedal. Kedy presne sa tak stane, však neuviedol.

Americký minister obchodu Howard Lutnick následne ozrejmil, že podrobnosti o clách na lieky oznámi administratíva koncom mesiaca.

Šéf Bieleho domu zámer zaviesť poplatky na farmaceutické produkty v minulosti spomínal opakovane. Podľa obchodnej databázy OSN sa vlani do USA doviezli farmaceutické výrobky v hodnote takmer 213 miliárd amerických dolárov.