Konfederácia odborových zväzov (KOZ) navrhuje v rámci konsolidácie zvýšiť adresnosť energopomoci, efektívnosť výberu daní aj boja proti daňovým únikom či znížiť počet štátnych inštitúcií. Prijaté konsolidačné opatrenia považujú za nedostatočné na zvrátenie nepriaznivého stavu hospodárenia vlády.

Na prvom mieste človek

„Vzhľadom na negatívne sociálne dosahy už prijatých konsolidačných opatrení aj na zamestnancov KOZ postavila návrhy tak, aby nemali ďalší vplyv na pracovníkov a nesťažovali kolektívne vyjednávanie. Odmietame konsolidáciu iba na úkor zamestnancov a sociálne slabších,“ uviedla KOZ.

Odborári navrhujú upraviť systém energopomoci s tým, že by mala smerovať tam, kde je nevyhnutná – najmä nízkopríjmovým domácnostiam. Zaviesť by sa mal príspevok na bývanie, ktorý bude určený aj pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.

Ďalším opatrením je šetrenie na strane štátu, pričom vláda by mohla zaviesť pravidelné výdavkové revízie alebo zefektívniť prevádzky vo verejnom sektore, napríklad optimalizáciou nákladov na prevádzku IT systémov.

Daňové úpravy

Namiesto plošného znižovania stavov zamestnancov by mal štát zvážiť zníženie počtu inštitúcií a zvýšenie efektívnosti výberu daní či boja proti daňovým únikom. Výraznejšie by sa mohli zdaniť aj negatívne externality, ako napríklad daň z hazardu, alkoholu či rozšírenie zdaňovania alternatívnych netabakových výrobkov.

„Je žiaduce navrhnúť zvýšenie sadzby dane pre právnické osoby, pričom je možných viacero alternatív. Najnižšia sadzba dane pri príjmoch do 100-tisíc eur by mala byť aspoň na úrovni 15 percent tak, ako je určená pre fyzické osoby pri príjmoch z podnikania. Ďalej je možné zvýšiť sadzbu dane z 21 na 22 percent, pričom najvyššia sadzba dane by mala byť určená minimálne tak, ako pri fyzických osobách na úrovni 25 percent,“ dodala KOZ.