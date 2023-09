Rekordný nárast technológií čistej energie vrátane solárnych panelov a elektromobilov znamená, že je stále možné obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia. Svet však bude musieť do začiatku budúceho desaťročia zvýšiť investície do prechodu na čistejšiu energiu na takmer 4,5 bilióna dolárov ročne z tohtoročných 1,8 bilióna dolárov. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) to uviedla v utorkovej správe.

Teploty v tomto roku dosiahli rekordné hodnoty a celosvetové priemery sú približne o 1,1 stupňa Celzia vyššie v porovnaní s priemermi pred industrializáciou. Parížska dohoda z roku 2015 stanovila cieľ udržať nárast globálnej teploty pod dvoma stupňami Celzia, pričom sa usiluje obmedziť ho na 1,5 stupňa, aby sa predišlo najvážnejším dôsledkom, ako sú sucho, záplavy a zvýšený výskyt lesných požiarov.

Vo svojej aktualizácii tzv. plánu čistej nuly, nazvanej Net Zero Roadmap, IEA uviedla, že nárast solárnej kapacity a predaja elektrických vozidiel od roku 2021 je v súlade s cieľmi. Rovnako aj plány v oblasti infraštruktúry v oboch oblastiach. Je však potrebné vynaložiť ešte väčšie úsilie, keďže do roku 2030 sa musí celosvetová kapacita obnoviteľných zdrojov energie strojnásobiť, energeticky efektívna infraštruktúra zdvojnásobiť a predaj tepelných čerpadiel a používanie elektrických vozidiel zvýšiť.

Plán čistej nulovej spotreby navrhuje scenáre na dosiahnutie tzv. čistej nuly do polovice storočia.

IEA tiež vyzvala na zníženie emisií metánu z energetického sektora o 75 percent do roku 2030. To by podľa odhadov stálo 75 miliárd dolárov, čo predstavuje len dve percentá čistých ziskov dosiahnutých v ropnom a plynárenskom priemysle v roku 2022.

Cesta k čistej nule si bude vyžadovať aj spravodlivý prechod, ktorý zohľadní podmienky jednotlivých krajín, upozornila IEA. Rozvinuté krajiny budú musieť dosiahnuť čistú nulu skôr ako rozvojové krajiny. Politici, ktorí si uvedomujú krízu životných nákladov a snažia sa o znovuzvolenie, od klimatických záväzkov ustupujú napriek tohtoročnému extrémnemu počasiu.

„Vzhľadom na rozsah výzvy musia vlády oddeliť klímu od geopolitiky,“ povedal riaditeľ IEA Fatih Birol.