Mladíci budú môcť opustiť Ukrajinu po tom, čo vláda zmenila pravidlá prekračovania hraníc a upravila zákon prijatý po začiatku ruskej invázie, ktorý nútil dospelých mužov do 60 rokov zostať v krajine.
Nové pravidlá pre mužov vo veku 18 až 22 rokov vstúpia do platnosti čoskoro, uviedol na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že zmeny boli „dohodnuté s vojenským velením“.
Premiérka Julia Svyrydenková skonštatovala, že nové pravidlo „sa vzťahuje aj na občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nachádzajú v zahraničí“. Dodala: „Chceme, aby si Ukrajinci udržali väzby s Ukrajinou čo najviac“. Vojnový stav v krajine zostáva naďalej v platnosti.
Zákaz vycestovania mužov bol na Ukrajine zdrojom napätia, pričom pravidelne dochádzalo k prípadom, keď muži s dočasnými výnimkami odmietali návrat alebo celé rodiny zostávali odlúčené mesiace či roky. Úradníci sú zároveň čoraz viac znepokojení vysokým počtom chlapcov pod 18 rokov, ktorých rodičia posielali do zahraničia, aby sa vyhli zákazu.
„Maturitné triedy boli zložené takmer výlučne z dievčat – univerzitám chýbali mužskí uchádzači,“ povedal pre Financial Times poslanec prezidentovej strany Sluha národa Oleksandr Fedienko. „Takéto rozhodnutie pomôže udržať týchto mladých ľudí na Ukrajine, aby prispievali vlastnej krajine a nie iným“.
Exodus maloletých mužov nastal napriek tomu, že do ukrajinských ozbrojených síl môžu byť povolaní len muži od 25 rokov. Spojené štáty a viaceré ďalšie západné krajiny vyvíjali tlak na Kyjev, aby znížil minimálny vek mobilizácie, s cieľom riešiť nedostatok pracovnej sily v armáde, ktorý v posledných mesiacoch prispel k ruským územným ziskom.
Zelenskyj však opakovane tieto výzvy odmietol s tým, že zníženie veku mobilizácie prichádza do úvahy len po výraznom zrýchlení dodávok zbraní zo Západu.
Podľa júnového odhadu amerického Centra pre strategické a medzinárodné štúdie padlo od roku 2022 na Ukrajine 60- až 100-tisíc vojakov, zatiaľ čo celkový počet ruských obetí sa pohybuje medzi 200- a 250-tisíc.