Dôchodcovia čelia finančným ťažkostiam v mnohých európskych krajinách, a tak ešte stále niektorí vo veku 65 a viac rokov pracujú. Portál Euronews zisťoval, ako sa zloženie ich zdrojov príjmu líši v jednotlivých štátoch.
Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pochádzajú z verejných zdrojov, t. j. štátnych dôchodkov a dávok, v priemere dve tretiny (66 percent) príjmov ľudí vo veku 65 a viac rokov. Najmenší podiel zaznamenala vo Švajčiarsku (41 percent) a najväčší v Belgicku (86 percent). Na Slovensku tvoria verejné príspevky 64 percent príjmu.
Práca je druhým najdôležitejším zdrojom. V priemere tvorí 21 percent disponibilného príjmu starších občanov. Nasleduje kapitálový príjem (sedem percent), napríklad súkromné dôchodky a úspory, a súkromné zamestnanecké dôchodky (šesť percent).
Súkromné zamestnanecké dôchodky (dôchodky, odstupné, príspevky pri úmrtí atď.) nie sú v Európe veľmi rozšírené. Spomedzi 27 krajín ich ako zdroj príjmu starších ľudí uvádza iba sedem. Najvyšší podiel má Holandsko, kde tvoria 40 percent príjmu. Nasleduje Spojené kráľovstvo s 33 percentami a Švajčiarsko s 29 percentami. Zvyšnými krajinami, kde ich majú starší občania k dispozícii, sú Švédsko, Dánsko, Nórsko a Nemecko.
Podiel príjmov z kapitálu – prevažne zo súkromných dôchodkov a osobných úspor – sa v Európe výrazne líši. Najmenší podiel tvoria na Slovensku, kde zodpovedajú za menej než percento príjmov. Najvyššiu úroveň zaznamenalo Dánsko s 23 percentami.
Podiel práce na príjmoch starších osôb je najnižší vo Francúzsku (sedem percent) a najvyšší v Lotyšsku (40 percent). Na Slovensku tvorí práca 36 percent príjmu.