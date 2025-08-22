Umelá inteligencia dnes prestáva byť výlučnou doménou IT oddelení. Ako upozorňuje Braňo Šmidt, CEO spoločnosti Transformio, zmena sa stáva strategickou témou pre každé vedenie firmy: „Každé jedno oddelenie bude dotknuté umelou inteligenciou. Kto to dnes nerobí, odsudzuje sa na druhé husle v budúcnosti.“ AI mení manažérsku prax, firemnú kultúru aj konkurencieschopnosť podnikov.
Dve skupiny manažérov: nadšenci a brzdíci
Podľa Šmidta sa dnes manažéri delia na dve skupiny: tých, ktorí si AI prakticky vyskúšali a vedia ju posunúť do firiem, a tých, ktorí ju deklaratívne prijímajú, ale sami ju nepoužívajú. Rozdiel je dramatický: ak vedúci priamo ukážu kolegom príklady z vlastnej praxe, dokážu presvedčivejšie viesť zmenu. „Manažér, ktorý to zažije hands-on, posúva AI do firmy inak a oveľa ústrednejšie,“ hovorí.
Hybridné tímy: ľudia a agenti
Jednou z najväčších zmien budúcnosti je vzostup hybridných tímov, kde popri zamestnancoch pracujú aj digitálni agenti. „Manažéri budú riadiť nie desať ľudí, ale desať ľudí a desať agentov, ktorí budú fungovať 24/7,“ vysvetľuje Šmidt. Zmena si vyžaduje nové zručnosti, ale aj iný prístup k ľudskej práci a vzdelávaniu.
AI prináša efektivitu, ktorá logicky obmedzuje potrebu prijímania nových ľudí. Moderné firmy sa preto nesnažia masovo prepúšťať, ale skôr preškoľovať existujúci personál. Šmidt spomína príklad švédskeho fintechu Klarna, ktorý nasadením AI nahradil stovky členov zákazníckeho servisu a ušetril viac ako 40 mil. eur ročne. „Niektorých ľudí AI žiaľ nahradí. Kľúčové je pripraviť sa na tieto zmeny dopredu,“ dodáva.
AI ako služba pre každú firmu
Transformio ponúka menším a stredným firmám služby v štýle „externej účtovníckej firmy“ – manažéri si objednajú balík konzultácií, workshopov a prispôsobených riešení. Cena sa pohybuje od približne 1 000 eur mesačne a prístup je flexibilný: od výboru vhodných nástrojov cez zaškolenie až po integráciu do procesov. Cieľom je odbremeniť manažérov od „AI lavíny“ a poskytnúť im istotu, že majú po ruke partnera, ktorý sleduje trendy a filtruje podstatné novinky.
Osobitnou témou je HR, kde majú nástroje AI potenciál zmeniť procesy od náboru až po starostlivosť o zamestnancov. Platformy ako Mojito umožňujú digitálnym avatarom viesť pohovory, vyhodnocovať kandidátov a ponúknuť manažérom komplexné reporty. Aj keď sa finálne rozhodnutie ponecháva na človeku, screening a selekcia sa dramaticky zrýchľuje.
Brzdou je mindset
Najčastejšou prekážkou transformácie nebýva technológia, ale nastavenie mysle. Šmidt tvrdí: „Opustiť treba staré myslenie. Veci sa menia dramaticky a kto chce byť aktívny v novom svete, musí ich prijať.“ Niektoré firmy už zmenu akceptovali a implementujú AI systematicky, iné ju dokonca zakazujú.
Rozhovor uzatvára jednoduchá rada: netreba sa stresovať, ale urobiť prvý krok. Tak ako v každej zmene, najťažšie je začať. AI nie je strašiak, ale nástroj – a v rukách pripravených manažérov môže rozhodnúť o budúcnosti firmy.
