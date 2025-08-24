Ratingová agentúra Moody’s znížila výhľad Rakúska zo stabilného na negatívny. Oznámil to v sobotu (23. 8.) minister financií Markus Marterbauer. Úverový rating krajiny zostáva na stupni Aa1.
Agentúra Moody’s zmenu výhľadu odôvodnila pokračujúcim oslabovaním finančnej sily Rakúska. Jej základná prognóza počíta s ďalším nárastom štátneho dlhu v strednodobom horizonte. Keďže plánované strednodobé konsolidačné opatrenia nemusia priniesť očakávané výsledky, je podľa agentúry potrebná ambicióznejšia konsolidácia rozpočtu. Pri hodnotení vo februári Moody’s predpovedala Rakúsku postupný nárast štátneho dlhu na 83 percent hrubého domáceho produktu v roku 2030. V súčasnosti agentúra očakáva zvýšenie štátneho dlhu do roku 2030 na 88,4 percenta HDP, čo je historické maximum.
Agentúra Moody’s zároveň poukázala na konkurencieschopnú a výkonnú ekonomiku krajiny a dobrú udržateľnosť dlhu, čo podľa nej odôvodňuje potvrdenie ratingu na úrovni Aa1.