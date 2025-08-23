Ratingová agentúra Fitch v piatok (22. 8.) potvrdila hodnotenie úverovej bonity Spojených štátov, pričom vyjadrila obavy z ich rastúcej zadlženosti. Zároveň však poukázala na výnimočnú finančnú flexibilitu USA vďaka úlohe dolára ako globálnej rezervnej meny, dynamické podnikateľské prostredie a ich veľkú vysokopríjmovú ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Fitch v piatok potvrdila rating USA ako emitenta dlhodobých záväzkov v cudzej mene na úrovni AA+. Výhľad ratingu je stabilný.
Podľa agentúry negatívnymi faktormi, ktoré obmedzujú rating USA, sú vysoké fiškálne deficity a nárast vládneho dlhu, aj keď sa očakáva, že nárast príjmov z rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa zníži deficit v tomto roku.
„USA neprijali žiadne významné opatrenia na riešenie svojich veľkých fiškálnych deficitov, rastúceho dlhového zaťaženia ani hroziaceho nárastu výdavkov súvisiacich so starnutím obyvateľstva,“ uviedla agentúra.
Fitch znížila rating USA v roku 2023 o jeden stupeň z predchádzajúceho najvyššieho ratingu AAA, pričom ako dôvod uviedla očakávané zhoršenie fiškálnej situácie a opakované problémy so zvýšením dlhového stropu na poslednú chvíľu.
Moody’s ako posledná z troch najdôležitejších ratingových agentúr, medzi ktoré patrí ešte S&P, tento rok odobrala USA najvyšší rating (AAA), pričom úverovú známku zhoršila o jeden stupeň. Ako dôvod takisto uviedla rastúcu zadlženosť.
S&P Global tento týždeň takisto potvrdila rating USA na úrovni AA+. Podľa agentúry by príjmy z ciel mali vykompenzovať vplyv Trumpovho daňového zákona.
Napriek rastúcej zadlženosti kapacitu financovania USA podporuje vysoký podiel (58 percent) dolára na globálnych devízových rezervách, uviedla agentúra Fitch. Agentúra počíta s tým, že dominancia dolára v obchode a financiách pretrvá aj napriek politickej neistote.
Podľa Fitch deficit verejných financií USA sa tento rok zníži na 6,9 percenta HDP zo 7,7 percenta HDP v roku 2024 vďaka odolnému ekonomickému rastu, solídnej výkonnosti akciových trhov a nárastu príjmov z ciel. Agentúra predpokladá, že príjmy z ciel vyskočia na 250 miliárd dolárov zo 77 miliárd v minulom roku.
V dlhodobejšom horizonte však počíta s nárastom deficitu, pričom dlh by mal v roku 2027 vyskočiť na 127 percent HDP zo 114,5 percenta HDP na konci minulého roka.
„Náš model dlhovej dynamiky signalizuje, že strednodobá trajektória dlhu zostáva vzostupná, čo zvyšuje zraniteľnosť USA voči budúcim ekonomickým šokom,“ uviedla agentúra.