Donalda Trumpa ešte ako realitného magnáta naverbovala v roku 1987 ruská KGB počas návštevy Moskvy. Dostal krycie meno „Krasnov“. Tvrdí to bývalý agent sovietskej tajnej služby Alnur Mussajev vo facebookovom príspevku z 20. februára.

Americký prezident sa k tvrdeniu priamo nevyjadril, no opakovane poprel, že by kedykoľvek pracoval pre Rusko. Na sociálnych sieťach správa vyvolala rozsiahle špekulácie. Viacerí používatelia označili Trumpa za „ruského agenta“ a zdieľali jeho fotomontáže v uniforme KGB.

Niektorí politici vrátane britského poslanca Grahama Stuarta Mussajevovo tvrdenie zopakovali. A. Mussajev neposkytol žiadne dôkazy na podporu tohto tvrdenia. Navyše, jeho vlastná minulosť vyvoláva otázniky. Tvrdí, že pracoval v 6. riaditeľstve KGB, no podľa dostupných zdrojov sa táto jednotka nezaoberala náborom zahraničných agentov, ale ochranou pred ekonomickou špionážou.

Neexistujú žiadne overiteľné informácie, ktoré by potvrdzovali, že D. Trump bol ruským agentom, uvádza Euronews.

Podobné obvinenia sa objavili už v minulosti. Americký novinár Craig Unger v knihe American Kompromat (2021) tvrdí, že D. Trumpa získala KGB v 80. rokoch. Opiera sa pritom o svedectvo bývalého sovietskeho agenta Jurija Šveca.

Podľa J. Šveca KGB vnímala D. Trumpa ako „perspektívneho agenta“ už od roku 1980, keď si kúpil televízory v obchode, ktorý údajne slúžil ako krytie pre sovietske spravodajské služby.

V roku 1987 terajší prezident USA skutočne navštívil Moskvu. Po návrate zaplatil 94 801 dolárov za celostranové inzeráty v troch amerických denníkoch, kde kritizoval americkú zahraničnú politiku. V knihe The Art of the Deal z toho istého roku spomenul možnosť výstavby Trump Tower v Moskve.

V roku 2019 sa Trumpove väzby na Rusko stali predmetom vyšetrovania amerického ministerstva spravodlivosti. Keď sa ho vtedy pýtali na jeho vzťah s Ruskom, odpovedal: „Nikdy som nepracoval pre Rusko. Je to celé veľký podvod.“