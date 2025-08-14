Ochranárska organizácia Aevis obviňuje ministerstvo životného prostredia z plytvania peniazmi a šírenia strachu aj v regiónoch bez problémov s medveďmi, ako sú napríklad Poloniny. Podľa ochranárov štát od júna financuje zásahový tím v Poloninách, ktorý dostal výbavu za takmer 15-tisíc eur vrátane guľovníc, optiky, tlmičov a termovízie. Mal pritom iba jediný výjazd k medvieďaťu, ktoré samo odišlo.

Rezort volí poľovnícky prístup a ignoruje funkčné preventívne opatrenia, ako sú elektrické ohradníky, tvrdí riaditeľ Aevisu Rastislav Mičaník. Odborník organizácie Michal Kalaš uviedol, že za cenu výzbroje mohlo 20 farmárov získať účinnú ochranu pred šelmami.

MŽP obvinenia odmieta a tvrdí, že zásahové tímy musia byť vybavené na rýchle a efektívne riešenie hlásení, vrátane eliminácie problémových jedincov.

Na Podpoľaní sa v piatok 18. júla 2025 ráno začal vyše 40-kilometrový pochod, ktorý je za spravodlivé rozhodovanie o plánovanej prečerpávajúcej vodnej elektrárni (PVE) Málinec. Skupina ľudí sa ráno stretla v Slatinke vo Zvolenskom okrese a z tohto miesta pokračujú cez obce Zvolenská Slatina, Vígľaš a mesto Detva. Na akcii sú napríklad zástupcovia združení Slatinka i Čechánky. Podvečer skončia v Hriňovej, kde o 19.00 h organizátori naplánovali verejnú diskusiu pre obyvateľov a ďalších záujemcov.
