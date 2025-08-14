Ochranárska organizácia Aevis obviňuje ministerstvo životného prostredia z plytvania peniazmi a šírenia strachu aj v regiónoch bez problémov s medveďmi, ako sú napríklad Poloniny. Podľa ochranárov štát od júna financuje zásahový tím v Poloninách, ktorý dostal výbavu za takmer 15-tisíc eur vrátane guľovníc, optiky, tlmičov a termovízie. Mal pritom iba jediný výjazd k medvieďaťu, ktoré samo odišlo.
Rezort volí poľovnícky prístup a ignoruje funkčné preventívne opatrenia, ako sú elektrické ohradníky, tvrdí riaditeľ Aevisu Rastislav Mičaník. Odborník organizácie Michal Kalaš uviedol, že za cenu výzbroje mohlo 20 farmárov získať účinnú ochranu pred šelmami.
MŽP obvinenia odmieta a tvrdí, že zásahové tímy musia byť vybavené na rýchle a efektívne riešenie hlásení, vrátane eliminácie problémových jedincov.