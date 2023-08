Hongkonská letecká spoločnosť Cathay Pacific Airways plánuje kúpiť 32 lietadiel Airbus A321neo a A320neo. Nové lietadlá majú prispieť k modernizácii flotily spoločnosti, uvádza sa vo vyhlásení firmy.

„Tieto lietadlá sú vybavené najnovšími technologickými vylepšeniami, aby poskytli našim zákazníkom tichšie, pohodlnejšie cestovanie s nižšou spotrebou paliva,“ uviedol generálny riaditeľ aerolínií Ronald Lam.

Spoločnosť si už v roku 2017 objednala 32 lietadiel Airbus A321neo. Doteraz ich prevzala 13. Lietadlá z novej objednávky majú byť dodané do roku 2029. Aerolínie tiež oznámili, že za prvý polrok tohto roka vykázali zisk 4,3 miliardy hongkongských dolárov (zhruba 500 mil. eur). To je najlepší výsledok za viac ako desať rokov. V predchádzajúcich troch rokoch spoločnosť hospodárila so stratou