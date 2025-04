Adresnou pomocou s cenami plynu chce vláda v budúcom roku pomôcť 60-tim až 80-tim percentám domácností. Tých, čo ju dostanú, teda má byť podstatne viac ako tých, čo ju nedostanú, vyhlásil predseda vlády Robert Fico za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej po stretnutí s predstaviteľmi Slovenského plynárenského priemyslu.

„Máme dve možnosti. Buď sa vrátime k osvedčenému modelu, ktorý sme použili v roku 2024 na rok 2025, kedy sme plošne kompenzovali ceny plynu a elektriny pre domácnosti. Bolo to veľmi drahé, ale zvládli sme to prvýkrát. Pracujeme aj na koncepte, kde by časť domácností vzhľadom na vysoké príjmy a možno aj nadštandardnú spotrebu bola z celoplošnej pomoci vyčlenená. Potom by do adresnej pomoci spadalo možno iba 70 či 80 percent domácností,“ priblížil premiér.

„Nedovolíme ale, aby ľudia, ktorí majú priemerné a podpriemerné príjmy, boli ohrození vyššími cenami plynu a elektriny,“ ubezpečil predseda vlády. Stabilné ceny a dodávky plynu pre slovenské domácnosti budú podľa Fica garantované aj v roku 2026.