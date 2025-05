Striedmosť si podmaňuje svet. Po prvý raz v histórii to vyzerá, že globálna spotreba alkoholu naozaj klesá. V bohatých krajinách nastupuje tichá revolúcia – generácia Z, narodená po roku 1997, čoraz častejšie hovorí alkoholu radikálne nie. Barové stoličky ostávajú prázdnejšie a limonády nahrádzajú gin – niektorí to volajú trend, iní nová norma. Až 30 percent Američanov vo veku okolo dvadsiatky v uplynulom roku nevypilo ani kvapku. Dokonca aj vo Francúzsku mladí profesionáli pri obede vynechávajú karafu vína.

Elity odmietajú fľašu ako prvé. Traja zo štyroch posledných amerických prezidentov sú abstinenti. V Sillicon Valley sa triezvosť stala statusovým symbolom. Investor Marc Andreessen prestal piť v roku 2022. Sam Altman z OpenAI spomína, ako sa mu život zmenil, keď v jeho okolí prestali ľudia denne piť. Elon Musk nazýva alkohol „drogou minulosti“. Biznisové večere s podnikateľmi sa dnes točia okolo zeleného čaju.

Z pohľadu jednotlivca má abstinencia svoje výhody — lepší spánok, menej kilogramov, viac kontroly nad životom. Ale z pohľadu ekonóma je abstinencia ideológia, ktorá sa môže javiť ako nezmyselná a škodlivá kvôli trom zásadným dôvodom.

Abstinenti sú čierni pasažieri

Alkohol už celé generácie zohráva úlohu tichého režiséra spoločenského aj ekonomického diania – nesie na svojich pleciach príbehy osláv, obchodov aj každodenných stretnutí. A tí, čo sa ho vzdali, z neho stále ťažia — len neprispievajú. Na večierkoch sa priživujú na dobrej nálade tých, ktorí si dali pár pohárov. Čo by sa stalo so spoločenskou súdržnosťou, keby sme všetci pili len perlivú vodu?

Tvrdé dáta hovoria jasnou rečou. V reštauračnom biznise tvoria zisky takmer výlučne alkoholické nápoje. Jedlo má nižšiu maržu a vyššiu prácnosť.

Údaje o preferenciách spotrebiteľov ukazujú, že dostupnosť a rozmanitosť alkoholických nápojov ovplyvňujú výber reštaurácie. Približne 70 percent dospelých konzumentov alkoholu tvrdí, že dostupnosť alkoholu zvyšuje pravdepodobnosť, že si vyberú konkrétnu reštauráciu, čo zdôrazňuje význam silného nápojového programu pre prilákanie a udržanie zákazníkov.

Z oficiálnych amerických štatistík vyplýva, že bez alkoholu by sa celý gastronomický sektor prepadol do červených čísel. V San Franciscu — epicentre novej triezvej kultúry — zatvárajú podniky po desiatkach. Kto si objedná kvalitné červené víno, dotuje toho, kto pije minerálku. A ten sa ešte cíti morálne nadradený.

Bez alkoholu sme osamelejší

Alkohol bol po stáročia sociálnym tmelom. Pomáha ľuďom uvoľniť sa, zbaviť obranných mechanizmov. Štúdia v Psychological Science ukázala, že alkohol zvyšuje mieru prepojenia medzi ľuďmi. Antropológ Robin Dunbar z Oxfordu zistil, že návšteva pubu zvyšuje pocit spolupatričnosti — a tým aj spokojnosť so životom.

Mladí ľudia, ktorí alkohol odmietajú, sú zároveň generáciou rekordnej samoty. Američania vo veku 15–24 rokov trávia o tretinu menej času socializáciou než pred dvadsiatimi rokmi. Globálne rastie osamelosť medzi tínedžermi. Klesá aj počet sexuálnych interakcií. Keď je ťažšie uvoľniť sa, je ťažšie aj sa zblížiť.

Triezvy svet je menej inovatívny

Podľa štúdie Nicholasa Blooma zo Stanfordu je „čoraz ťažšie nájsť nové myšlienky“. Produktivita v rozvinutých krajinách stagnuje. Niečo zásadné v systéme prestalo fungovať.

Štúdie ukazujú, že alkohol — ak sa s ním narába rozumne — môže kreatívny proces naštartovať. Výskum Andrew Jarosza z Mississippi State University odhalil, že opití účastníci riešili problémy rýchlejšie a častejšie prišli k riešeniu skrz náhly vhľad. Iná štúdia výskumníkov z rakúskeho Grazu hovorí, že mierne zníženie kognitívnej kontroly paradoxne pomáha niektorým druhom tvorivosti.

Striedmosť mení spôsob, akým sa ľudia stretávajú a žijú, no zároveň otvára nové otázky. Ako si udržať sociálne väzby a tvorivosť v čase, keď sa mnohé veci menia? Výzvou zostáva nájsť rovnováhu medzi zdravím a spoločenským životom, ktorá bude fungovať pre všetkých. V konečnom dôsledku ide o to, ako zostať v kontakte s druhými bez toho, aby sme stratili to, čo nás spája.