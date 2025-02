Výkon a dostupnosť

Teslu oceňujú vodiči pre jej vysoký výkon, dojazd, výnimočné zrýchlenie a rozsiahlu výdrž batérie vo svojej kategórii. Podobne aj ABRA Flexi ponúka vysoký výkon medzi krabicovými podnikovými informačnými systémami. Beží v cloude, vďaka webovému rozhraniu je responzíny na všetkých zariadeniach, nielen na mobiloch, a vyriešite v ňom digitálne účtovníctvo, sklady, fakturáciu, nákup, predaj a získate reporty pre riadenie firmy. A k tomu ABRA Flexi pripojíte vďaka API k vášmu e-shopu a ďalším aplikáciám, ktoré medzi sebou komunikujú v reálnom čase, takže sa vždy rozhodujete na základe aktuálnych dát.

Technologický pokrok

Tak ako je spoločnosť Tesla priekopníkom v oblasti technológií a inovácií elektromobilov, ABRA Flexi je pionierom na poli technológií REST API v oblasti účtovníctva a informačných systémov. Okrem toho ponúka plne funkčné webové rozhranie, ktoré umožňuje pracovať v systéme kedykoľvek a kdekoľvek.

Dizajn a kvalita

Autá Tesla sa vyznačujú moderným a estetickým dizajnom, ktorý ich odlišuje od konkurencie. Estetický a moderný dizajn má aj systém ABRA Flexi. Systém ponúka používateľsky prívetivé rozhranie s možnosťou prispôsobenia rozloženia obrazovky pomocou funkcie drag-and-drop. Používateľské pohodlie a efektívnu prevádzku ďalej zvyšuje ľahká automatizácia rutinných úloh.

Integrácie prostredníctvom rozhrania API

Podobne ako sieť nabíjačiek Supercharger pre rýchle a pohodlné nabíjanie, ABRA Flexi spája vďaka rozhraniu API rozsiahlu sieť užitočných firemných aplikácií. Pre ľahkú integráciu má pripravených viac ako 200 doplnkov. Uľahčuje integráciu s e-commerce platformami (e-shopmi), platobnými bránami, aplikáciami pre vyťažovanie dát z primárnych dokladov pomocou AI alebo logistickými aplikáciami. Vďaka tomu sa firmy môžu ľahko prispôsobiť zmenám na trhu a rozšíriť svoje operačné ekosystémy.

Inovácie v oblasti riadenia zákazníkov

Tesla určuje trendy v oblasti autonómneho riadenia a ergonómie. Inovatívne spoločnosti hľadajú v systéme ABRA Flexi rozhranie API a prepojenie s inými systémami alebo aplikáciami, ktoré si programujú pre svojich dodávateľov, zákazníkov, predajcov alebo servis, či sú dostupné na trhu. Svoj pracovný ekosystém budujú z najlepších aplikácií na trhu. Príkladom sú spoločnosti ako Powerlogy, Gymbeam, Dulcia alebo Takoy.

Komunita a podpora

Podobne ako Tesla, aj ABRA Flexi má veľkú a oddanú komunitu používateľov a vývojárov. Táto sieť aktívne zdieľa svoje skúsenosti, prepája rôzne systémy, vytvára vlastné aplikácie alebo rieši zaujímavé témy v oblasti e-commerce, business intelligence a AI, čím vytvára podporné a inovatívne prostredie.

Aktualizácie softvéru

Tesla pravidelne cez wifi aktualizuje svoj softvér, čím zlepšuje jeho funkčnosť bez potreby fyzickej návštevy servisu. Podobne aj aktualizácie systému ABRA Flexi prebiehajú v cloude bez obmedzenia práce používateľa. Môžete pracovať z ľubovoľného zariadenia, kdekoľvek - aj keď sa vaša Tesla nabíja.

Výhľad do budúcnosti

Pokračujúce investície spoločnosti Tesla do výskumu a vývoja signalizujú sľubnú budúcnosť pre ešte lepšie a pokročilejšie modely vozidiel. Spoločnosť ABRA Software podobne investuje veľké prostriedky do vývoja nových technológií. Už viac ako 30 rokov patrí medzi lídrov na trhu v kategórii systémov ERP. Disponuje veľkým vývojovým a testovacím tímom a s podporou spoločnosti Elvaston rozširuje svoju pôsobnosť v celej Európe.

ABRA Flexi nie je len softvér, je to hnacia sila pre podniky pripravené na inovácie a moderné riadenie. Je to viac ako nástroj - je to motor, ktorý poháňa vašu spoločnosť. Rovnako ako Tesla pre budúcnosť dopravy.

Zmena účtovného softvéru vás cenovo nezaťaží

Cena systému je moderne stanovená za mesačný prenájom licencií softvéru, vďaka čomu nepotrebujete vysoké vstupné náklady. Ľahko do systému a automatizácie naskočíte, a ak by ste časom chceli zmenu, neviažu vás žiadne počiatočné investície.