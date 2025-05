Počas najvyhrotenejších rokov studenej vojny v 50. rokoch pôsobilo na európskom kontinente viac ako 400-tisíc amerických vojakov. Odhady sa aktuálne pohybujú medzi 70- až 90-tisícmi a zrejme ešte klesnú vzhľadom na otázky nad pokračovaním podpory Spojených štátov.

„Som si istý, že dôjde k určitému zníženiu americkej prítomnosti v Európe,“ uviedol bývalý veliteľ americkej armády v Európe Ben Hodges pre Politico. Podľa analytikov by stiahnutie alebo aj len zníženie počtu amerických vojakov v Európe výrazne oslabilo snahy o odstrašovanie Ruska a prinieslo by dodatočné náklady pre Európanov aj Američanov. Správa Nemeckého ekonomického inštitútu (IW Cologne) varovala, že náhrada kľúčových amerických vojenských kapacít by Európe trvala 10 až 12 rokov.

„Mojou radou je zachovať súčasné rozmiestnenie síl,“ povedal generál Christopher Cavoli, ktorý velí ozbrojeným silám USA v Európe a zároveň je najvyšší veliteľ európskych spojeneckých síl NATO. „Potrebujeme silnú pozemnú prítomnosť, najmä na vyrovnanie ruskej výhody, ktorou je schopnosť rýchlo presunúť jednotky na naše hranice,“ dodal Ch. Cavoli. Upozornil, že zníženie americkej prítomnosti v Európe by nevyhnutne spomalilo reakciu na prípadný ruský útok.

Nie všetky krajiny sú na jednej vlne; niektoré štáty chcú radšej pripraviť plány na odchod USA, než len dúfať v zachovanie prítomnosti. Najväčší európsky kontingent amerických vojakov je v Nemecku, kde ich podľa Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) pôsobí viac ako 38-tisíc. V Poľsku je to viac ako 14-tisíc vojakov, v Taliansku približne 12-tisíc a v Spojenom kráľovstve okolo 10-tisíc.