Platy šéfov veľkých britských firiem kótovaných na burze vzrástli v minulom fiškálnom roku na nový rekord, pod čo sa podpísal fakt, že stúpol počet spoločností z hlavného indexu londýnskej burzy FTSE 100, ktorých šéfovia zarobili ročne minimálne desať miliónov libier.
Mediánová mzda pre top manažérov dosiahla 4,58 milióna libier – najviac v histórii meraní. Zároveň ide o štvrtý rok po sebe, čo šéfovia najväčších britských podnikov zaznamenali rekordné príjmy.
Generálny riaditeľ firmy z indexu FTSE 100 ročne zarába v priemere 122-násobok mediánového platu bežného Brita zamestnaného na plný pracovný úväzok.
K najlepšie plateným šéfom patrí generálny riaditeľ farmaceutického gigantu AstraZeneca Pascal Soriot (14,7 milióna libier). Príjmy Petra Dilnota z Melrose Industries, pôsobiacej v leteckom priemysle, dosiahli spolu s odmenami dokonca 45,5 milióna libier.