Daňovú legislatívu si verejnosť väčšinou spája s novými povinnosťami či vyšším daňovým zaťažením. V čase vysokej inflácie či iných ekonomických problémov je preto príjemným prekvapením, ak sa zákonodarca rozhodne ísť opačným smerom. Partnerka spoločnosti TPA pre daňové poradenstvo Mária Janušková v rozhovore približuje, aké podmienky musia jednotlivci aj firmy splniť na uplatnenie daňových úľav.

Národná rada SR už schválila finálnu podobu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev. Aké dodatočné zmeny môžu daňovníci očakávať?

Doplnilo sa znenie zákona o dani z príjmov – od 1. januára budúceho roka oslobodzuje od dane nepeňažné plnenie, ktoré nadobudla fyzická osoba vo forme akcie alebo obchodného podielu od zamestnávateľa či odberateľa. Od dane sú fyzické osoby oslobodené len vtedy, ak zamestnávateľ, respektíve odberateľ, nevyplácal podiely na zisku. Keby k tomu došlo, oslobodenie nepeňažného plnenia by prestalo platiť od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, teda nepeňažné plnenie sa v tomto období dodaní. Takisto predmetné akcie nesmeli a nesmú byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Platí to pre všetky akcie a obchodné podiely bez rozdielu?

Čo ak dôjde k ich predaju?

Takto nadobudnuté akcie a obchodné podiely sa v prípade predaja zdaňujú ako ostatné príjmy, pričom výdavkom je len suma zaplatená zamestnancom. Znamená to, že ak akcie alebo obchodné podiely boli nadobudnuté bezodplatne, nie je možné uplatniť žiadny výdavok.

Zaviedlo sa aj oslobodenie príjmu z prevodu podielu spoločnosti s ručením obmedzeným?

Áno, platí to však až po uplynutí troch rokov od jeho nadobudnutia, ktoré však nesmie prebehnúť ako nepeňažné plnenie od zamestnávateľa, respektíve odberateľa, ktoré je oslobodené od dane. Podiel takisto nesmie byť obchodným majetkom daňovníka.

Od 1. januára budúceho roka nadobúda účinnosť aj novela zákona o dani z príjmov. Aké zmeny daňovníkom prinesie?

Cieľom schválenej novely je uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to v rámci dlhodobého investičného sporenia či ako dobrovoľná forma sporenia na dôchodok. Preto medzi hlavné zmeny patrí napríklad zrušenie povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola zahrnutá do obchodného majetku. Uvedené platí na akýkoľvek príjem z predaja virtuálnej meny nezávisle od časového testu.

A čo samotné zdaňovanie príjmu z predaja virtuálnych mien?

To sa po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia bude zdaňovať zníženou sadzbou sedem percent. V prípade kratšieho obdobia, teda nesplnenia podmienky takzvaného časového testu, sa bude príjem zdaňovať ako doteraz, a to progresívnou sadzbou dane vo výške devätnásť, respektíve dvadsaťpäť percent.

Vzťahujú sa úľavy aj na príjmy týkajúce sa cenných papierov?

Príjmy z predaja cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, sú po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia oslobodené od dane. Rovnako oslobodenie platí pre príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia, respektíve vrátenia po uplynutí troch rokov od ich vydania.

Do parlamentu boli predložené aj viaceré poslanecké návrhy novely zákona o dani z príjmov. Aké zmeny môžu daňovníci očakávať?

Vypichla by som najmä oslobodenie od dane z príjmu, ktorý pochádza z predaja nehnuteľnosti. Predávajúci by v nej však musel mať pobyt najmenej dva roky pred jej predajom. Táto podmienka nemusí byť splnená, ak peniaze z predaja tejto nehnuteľnosti použije výlučne na kúpu nehnuteľnosti určenej na vlastné bývanie do jedného roka od prijatia úhrady za nehnuteľnosť. Samostatne zárobkovo činné osoby zase môže potešiť možnosť zvýšiť si maximálnu sumu uplatňovaných paušálnych výdavkov z pôvodných 20- na 25-tisíc eur, ako aj návrh zavedenia mechanizmu zvýšenia týchto maximálnych výdavkov ročne o mieru inflácie.

Rokuje sa aj o návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý by mal najskôr od marca budúceho roka znížiť záťaž malých podnikov. Ako sa prejaví v praxi?

Pre malé podniky sa zavádza možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte EÚ bez povinnosti registrácie ako v členskom štáte, v ktorom sú usadené. Tuzemské aj zahraničné malé podniky budú môcť dodávať tovary a služby s oslobodením od dane v iných členských štátoch, a to bez povinnosti DPH registrácie, ak ich obrat v súčasnom a predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahne 50-tisíc eur v tuzemsku a 100-tisíc eur v zahraničí v rámci EÚ. Na využívanie tohto oslobodenia bude malým podnikom pridelené individuálne identifikačné číslo, ktoré bude mať príponu EX.

Zasiahne novela aj oblasť registračných povinností zdaniteľných osôb?

V prípade tuzemských zdaniteľných osôb navrhuje novela zaokrúhlenie hodnoty obratu na účely povinnej DPH registrácie zo súčasných 49 790 eur na 50-tisíc eur. Taktiež sa navrhuje zmena obdobia, za ktoré sa obrat počíta, a to na kalendárny rok. V súčasnosti sa totiž obrat počíta najviac za dvanásť predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Zdaniteľná osoba bude po novom povinná podať žiadosť o registráciu do piatich dní, pričom platiteľom sa stane odo dňa, kedy nastane skutočnosť, na základe ktorej sa stáva platiteľom, a nie na základe rozhodnutia vydaného daňovým úradom. Obdobne sa navrhuje, aby sa zahraničná osoba stala platiteľom dňom uskutočnenia zdaniteľného obchodu, ktorým vzniká povinnosť registrácie, a nie dňom uvedeným v rozhodnutí o DPH registrácii.

Je niečo, na čo by si mali daňovníci dať v tejto oblasti pozor?

Už nebude možné vykázať všetky transakcie, ktoré zdaniteľná osoba uskutočnila pred DPH registráciou, v jednom takzvanom mimoriadnom DPH priznaní, ale bude potrebné podať v chronologickom poradí daňové priznania a kontrolné výkazy za každé zdaňovacie obdobie zvlášť, počnúc prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré z dôvodu nesplnenia tejto registračnej povinnosti daňové priznanie nebolo podané. Oproti súčasnému stavu tak bude platiteľ dane sankcionovaný za oneskorené podanie daňového priznania a kontrolného výkazu za každé zdaňovacie obdobie.

Predpokladám, že nejde o poslednú zmenu?

Je ich viac. Spomeniem ešte samozdanenie pri dovoze tovaru, v rámci ktorého by pri splnení určitých zákonných podmienok nevyrubil daň pri dovoze tovaru colný úrad. Naopak, daň by vypočítal a uviedol do daňového priznania platiteľ, pričom by si zároveň uplatnil aj právo na odpočítanie tejto dane. Tento postup bude možný pre platiteľov, ktorí sú registrovaní a usadení na Slovensku a zároveň majú status schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov. Prínosnou zmenou môže byť aj zjednodušená faktúra, za ktorú sa budú považovať doklady vyhotovené pokladnicou e-kasy alebo tankovacím automatom v prípade, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nepresiahne 400 eur.

V rámci novelizačnej činnosti otvoril zákonodarca aj tému minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín.

Zákon bol navrhnutý so zámerom zabezpečiť minimálne zdanenie príjmov subjektov nachádzajúcich sa v SR, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny, a tým aj implementovať príslušnú smernicu Rady EÚ o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v EÚ. Očakávaným pozitívnym vplyvom zavedenia globálnej minimálnej úrovne zdanenia má byť obmedzenie daňovej konkurencie štátov v oblasti nízkeho efektívneho zdanenia príjmov právnických osôb a zabezpečenie toho, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia. Účinnosť zákona sa pritom navrhuje k 31. decembru 2023.

Ako to bude vyzerať v praxi?

V prípade, že efektívne zdanenie príjmov subjektov konsolidovanej skupiny v SR bude pod úrovňou minimálnej sadzby dane pätnásť percent, daňovník zaplatí dorovnávaciu daň vo výške rozdielu medzi touto minimálnou a efektívnou sadzbou dane. Efektívna sadzba dane sa vypočíta ako podiel zahrnutých daní a zisku, respektíve straty v danej jurisdikcii po úprave o špecifické položky uvedené v zákone. Daňovník bude povinný podať daňové priznanie z dorovnávacej dane najneskôr do trinástich mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom v rovnakej lehote je splatná aj dorovnávacia daň. V prechodnom období, za ktoré je považované prvé účtovné obdobie, v ktorom skupina patrí do rozsahu pôsobnosti, sa lehota predlžuje o tri kalendárne mesiace.

Aké firmy táto legislatívna zmena zasiahne?

Návrh Zákona sa týka len subjektov skupiny podnikov s ročnými výnosmi v minimálnej výške 750 miliónov eur, ktoré dosiahli aspoň v dvoch účtovných obdobiach za posledné štyri účtovné obdobia predchádzajúce analyzovanému účtovnému obdobiu. Z rozsahu pôsobnosti sa vylučujú subjekty, ktoré konajú vo verejnom záujme a nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ako napríklad vládne subjekty, medzinárodné organizácie, neziskové organizácie, dôchodkové alebo investičné fondy.

