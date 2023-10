Zvyšujúci sa počet konkurzov v poslednom období nie je vzhľadom na udalosti posledných rokov prekvapujúci. Analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau na Slovensku však dlhodobo poukazujú na to, že ich počet výrazne prekonáva počet reštrukturalizácií. Na porovnanie, od roku 2006 do konca augusta 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 5 035 konkurzov, no povolených bolo len 919 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Zmeny, ktoré nepomohli

Za tento trend pritom podľa odborníkov môže viacero faktorov, ktoré sa v priebehu predchádzajúcich rokov kumulovali. Jeden zo zakladajúcich spoločníkov a partnerov spoločnosti act MPH advocates Milan Malata medzi ne zaraďuje legislatívne zmeny, ktoré sa udiali už pred pandémiou. V reakcii na niektoré reštrukturalizačné konania v minulosti totiž bolo s účinnosťou od 1. januára 2017 zavedené minimum pre nezabezpečených veriteľov vo výške 50 percent.

Bezprostredne po tom bol s účinnosťou od marca toho istého roka zavedený náhodný výber reštrukturalizačného správcu. Dovtedy bol do funkcie správcu ustanovovaný správca, ktorý pripravil reštrukturalizačný posudok a ktorého si dlžník vyberal sám. „Keďže šlo o obrovské zásahy do dovtedy zaužívaných princípov, trh zareagoval výrazným poklesom až upustením od reštrukturalizácií,“ vysvetľuje odborník zo spoločnosti act MPH advocates.