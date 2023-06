Napriek tomu, že si väčšina podnikateľov svoje povinnosti poctivo plní, musia existovať opatrenia aj pre opačné situácie. Partner spoločnosti TPA Slovakia Klaus Krammer preto okrem iného vysvetľuje, aké novinky do daňovej praxe prinesie novela v oblasti trestného práva.

Legislatívnych zmien v oblasti daní pribúda. Ktoré z nich už vstúpili do platnosti?

Nové povinnosti sa vzťahujú na daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Od polovice apríla tohto roka je totiž platná novela zákona o dani z príjmov, ktorá opätovne zavádza daňové posúdenie výnosov z dlhopisov platné do 31. decembra 2022. V praxi to znamená, že úroky a iné výnosy z komerčných dlhopisov plynúce od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou budú opätovne vyňaté z prímov zo zdrojov na území Slovenska.

Ide o jediné zmeny zákona o dani z príjmov?

Nie, Národnej rade SR boli predložené viaceré vládne a poslanecké návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. Upozornil by som napríklad na vládny návrh zákona o športe, ktorý nadobudol účinnosť prvého mája tohto roka, pričom sa prvýkrát použije na zdanenie príjmov plynúcich od prvého januára 2024. Zlepšuje situáciu športovým odborníkom, pretože znižuje administratívu a byrokraciu pri podávaní daňových priznaní a vyplácaní odmien v tejto oblasti.

Budú sa pripravované zmeny týkať aj nepodnikateľov?

Od augusta tohto roka by malo dôjsť k zrušeniu pravidiel pre zdanenie zahraničných kontrolovaných spoločností u fyzických osôb, teda takzvaných CFC pravidiel, z dôvodu ich problematického uplatňovania v praxi. V prípade, ak už daňovník vykonal úhradu dane, táto platba sa bude považovať za daňový preplatok.

Spoločnosťou rezonuje aj novela trestného zákona. Dotkne sa aj daňových trestných činov?

V návrhu novely sa výrazne skracuje časové obdobie, kedy je možné uplatniť takzvanú účinnú ľútosť a dodatočne zaplatiť daň, príslušné poplatky alebo poistné. Toto obdobie sa skracuje na 90 dní od právoplatnosti vznesenia obvinenia. Opatrením sa má predísť situácii, keď páchateľ čaká až na definitívny záver vyšetrovania o spáchaní trestného činu, aby až potom splnil svoju povinnosť. Podľa novely bude navyše účinná ľútosť možná len v prípade, keď škoda nepresahuje 250-tisíc eur. Súčasťou návrhu je aj zvýšenie hranice trestnosti daňových trestných činov súvisiacich so skrátením alebo neodvedením dane a poistného. Vo väčšine prípadov pôjde o hodnotu takzvanej väčšej škody vo výške najmenej päťtisíc eur. Účinnosť zákona je pritom navrhnutá od prvého júna tohto roka a niektoré ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť až od prvého januára 2024.

Keď sme už pri budúcom roku, na aké zmeny by sa podnikatelia mali pripraviť?

V marci 2024 by mal nadobudnúť účinnosť návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý bude mať vplyv na oblasť dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty (DPH) a účtovníctva.

Zdroj: Archív TPA Klaus Krammer na konferencii Baker Tilly Network Conferences EMEA 2023 v Bratislave.

Aké povinnosti teda pribudnú platiteľom DPH?

Na úvod treba uviesť, že sa dopĺňajú prípady, kedy sa domáce aj zahraničné spoločnosti, respektíve zdaniteľné osoby stanú zo zákona platiteľom DPH. Tí sú povinní predložiť správcovi dane úradne overené doklady, na základe ktorých sa osoba stala platiteľom. Povinnosť im odpadá, ak sa skutočnosť zapisuje do obchodného registra. Oznamovaciu povinnosť majú voči správcovi dane aj zahraničné osoby, ktoré sa stali platiteľmi DPH. Do desiatich dní ho musia informovať o skutočnosti, na základe ktorej sa stali platiteľmi a predložiť mu doklady, ktoré to dosvedčujú.

Ako ovplyvní novela daň z príjmov?

Jej predmetom už nebude príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako ani príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri premene obchodných spoločností alebo družstiev. Takisto sa dopĺňa postup úpravy základu dane u daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením, ako aj u jeho nástupníka v reálnych hodnotách a v pôvodných cenách. Ustanovujú sa pravidlá ocenenia majetku a záväzkov nadobudnutých nástupníkom a tiež spôsob odpisovania takto získaného majetku.

Rozširujú sa možnosti uplatnenia oslobodenia príjmu?

Ide o výnosy z predaja akcií alebo obchodných podielov nadobudnutých odštiepením. V tomto prípade sa ako moment nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní navrhuje ustanoviť deň zápisu do obchodného registra, ktorým nastávajú účinky odštiepenia. Dopĺňa sa tiež stanovenie vstupnej ceny finančného majetku, ktorý vzniká alebo sa preberá nástupníkom v procese rozdelenia odštiepením v závislosti od toho, či sa na účely úpravy základu dane postupovalo pri odštiepení v súlade s princípom reálnych hodnôt alebo pôvodných cien.

Bude sa novela týkať aj vedenia účtovníctva?

V prípade, ak dôjde k cezhraničnej zmene právnej formy, pretože spoločnosť presunula svoje sídlo do iného štátu, je posledný štatutárny orgán povinný zabezpečiť ukončenie vedenia účtovníctva. Tak isto bude musieť zostaviť a uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok, a to ku dňu výmazu spoločnosti alebo družstva z obchodného registra. V prípade, ak je právny nástupca slovenská účtovná jednotka, zakladá sa povinnosť zostavenia priebežnej účtovnej závierky ku dňu účinnosti zmeny právnej formy.

Vzniknú nové povinnosti aj zanikajúcim spoločnostiam?

Zanikajúca účtovná jednotka bude mať naďalej povinnosť oceniť majetok a záväzky na reálnu hodnotu ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu. To však neplatí, ak nástupníckou spoločnosťou bude zahraničná účtovná jednotka, ktorá nezostáva podnikať na území Slovenska prostredníctvom organizačnej zložky. Tu treba doplniť, že nástupnícka účtovná jednotka preberá od zanikajúcej účtovnej jednotky majetok a záväzky k rozhodnému dňu v ocenení reálnou hodnotou. V prípade odštiepenia ide o ocenenie majetku a záväzkov, ktoré sú predmetom odštepovanej časti imania.

Zavádza sa teda nový pojem, teda vami spomínaný rozhodný deň?

V oblasti účtovníctva pôjde o deň, od ktorého sa úkony zanikajúcej účtovnej jednotky považujú za úkony vykonané na účet nástupníckej účtovnej jednotky. Tento deň musí byť určený v projekte premeny a nesmie byť neskorší ako deň účinnosti premeny.

Čakajú podnikateľov na budúci rok aj pozitívne zmeny?

V prípade schválenia by mala od prvého januára platiť novela zákona o dani z motorových vozidiel. Jej cieľom má byť odstránenie nadmerného daňového a poplatkového zaťaženia slovenských autodopravcov v porovnaní s okolitými štátmi krajín V4, ako aj zníženie administratívnej záťaže. Návrh novely taktiež umožňuje zánik daňovej povinnosti na základe oznámenia doručeného správcovi dane, a to počas obdobia, kedy sa vozidlo nevyužíva na podnikanie z rôznych dôvodov, napríklad jeho nepojazdnosti, dočasnej nepotrebnosti vozidla a podobne.

Na čo by daňovník pri spomínanom oznámení o zániku daňovej povinnosti nemal zabudnúť?

Daňovník bude povinný uviesť okrem iného aj miesto, kde bude predmetné vozidlo odstavené v období bez daňovej povinnosti. V prípade, ak daňovník uvedie v oznámení nepravdivé informácie, hrozí mu dorubenie dane vo výške bez možných zákonných znížení a oslobodení. Prípadný opätovný vznik daňovej povinnosti by bolo možné taktiež nahlásiť prostredníctvom oznámenia.

Klaus Krammer Partner TPA Slovakia, ktorý je zodpovedný za outsourcingové projekty s hlavným zameraním na optimalizáciu IT a implementáciu OCR (digitálne účtovníctvo, optimalizácia systémov ERP Helios Inuvio). Vďaka práci v rôznych krajinách získal množstvo medzinárodného know-how v oblasti daňového plánovania, daňovej optimalizácie a fúzií a akvizícií so zameraním na rakúsky, rumunský, maďarský a slovenský trh. Má skúsenosti s rozvojom nových línií služieb a nových tímov. Má rozsiahle skúsenosti najmä v odvetviach nehnuteľností a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prezentuje v najnovšom podcaste. Staršie podcasty nájdete TU.

