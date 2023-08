„Bez názvu“ – týždenný newsletter Adama Valčeka

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská dovedna v žiadnom súdnom konaní nevidela dôvod, aby oznámila vzťah s novinárkou Denníka N Monikou Tódovou. Vyhlásila to v utorok na zasadnutí Súdnej rady.

Na základe takéhoto oznámenia by trojčlenný senát Najvyššieho súdu mohol zhodnotiť, či je P. Záleská ako sudkyňa vylúčená z konkrétneho trestného prípadu. Napríklad preto, že jej priateľka M. Tódová predtým písala o tomto trestnom stíhaní, obvinených alebo ich obhajcoch.

Aj toto vydanie Bez názvu je o vplyve vzťahu P. Záleskej a M. Tódovej na spravodlivosť, pretože sudkyňa sa k nemu nečakane vyjadrila v utorok pred Súdnou radou. Témou miestami ostrej diskusie boli aj otázky, ktoré zmieňujem v minulotýždňovom vydaní newslettra. P. Záleská na ne v utorok reagovala a preto ich dopovedám aj na tomto mieste.

Odhaduje sa, že jej vzťah s novinárkou trvá najmenej dva a pol roka. K otázke, či vôbec a aký vplyv má na rozhodovanie sudcu spoločensky exponované povolanie jeho partnera, sa však Najvyšší súd dostane až v najbližších týždňoch. V uplynulých dňoch totiž na Špecializovaný trestný súd prišli prvé námietky, v ktorých obhajcovia poukazujú na vzťah medzi sudkyňou a novinárkou.

Advokáti pravdepodobne poukazujú na to, že P. Záleská sa síce môže cítiť nestranná, hoci jej priateľka M. Tódová v minulosti o konkrétnych obvinených písala, ale nezaujatý pozorovateľ ju môže pre ich vzťah vnímať ako predpojatú. Zdanie nestrannosti je v súdnom konaní dôležité rovnako ako subjektívne presvedčenie sudcu, že nikomu nenadŕža. V praxi sú preto z rozhodovania vylučovaní sudcovia, ktorí sa síce cítia nestranní, ale pre rôzne vzťahy tak navonok nevyzerajú.

Nie je to príjemná diskusia, ale je legitímna, píše sudcovská organizácia. Atmosféra na zasadnutí Súdnej rady bola napätá. Malo to niekoľko dôvodov.

Pôvodne sa totiž o vzťahu medzi sudkyňou a novinárkou nemalo debatovať. Ešte v piatok, štyri dni pred zasadnutím, sa predseda rady Ján Mazák vyjadril, že to nie je téma pre nich. Nakoniec práve on patril k iniciátorom diskusie, pretože P. Záleská sa mu večer pred zasadnutím ozvala, že pred Súdnou radou sa k vzťahu s novinárkou vyjadrí.

K tomu treba pripočítať, že dve členky Súdnej rady sudkyne Ayše Pružinec Eren a Dana Jelinková Dudzíková sa cítili oklamané – už v marci totiž žiadali od P. Záleskej, aby charakterizovala svoj vzťah s M. Tódovou. Odpovedi sa vtedy opakovane vyhla. Práve to zrejme spôsobilo, že v utorok kládli sudkyni niektoré otázky s výrazným konfrontačným tónom.

Prispela k tomu aj samotná P. Záleská. Napríklad keď jej D. Jelinková Dudzíková pripomenula, že v marci vzťah s M. Tódovou zamlčala. P. Záleská reagovala, že to tak nebolo.

Dostupný je zvukový záznam aj prepis vtedajšej diskusie. Z nich je evidentné, že P. Záleská otázky na charakter vzťahu s novinárkou zahovorila odpoveďou, že M. Tódovej žiadne dôverné informácie neposúva.

Tento týždeň sudkyňa vysvetľovala, že to je vytrhnuté z kontextu – pretože ona v marci reagovala na početné otázky o únikoch zo spisov a nevidela pritom súvis s charakterom vzťahu s novinárkou. „Vytrhli ste to z kontextu, pretože náš dialóg sa odvíjal od pôvodne položenej otázky (k únikom informácií zo súdneho spisu, pozn. autora) a následne od vašej reakcie na moju odpoveď, ktorá sa vám nepáčila, nepovažovali ste ju za dostatočnú. Neklamala som, nezavádzala som a nevyhýbala som sa odpovedi na vaše otázky. Nevidela som v tom súvis,“ ohradila P. Záleská.

Sudkyňa v utorok po opakovaných viac či menej konkrétnych otázkach ani náznakom nepripustila možnosť, že by vzťah s exponovanou novinárkou bol akokoľvek relevantný pre posúdenie jej nezaujatosti. Rozhodnosť, s akou to opakovala, prekvapila viacerých členov rady naprieč názorovým spektrom.



„Mám pochybnosti, že je to možné tak kategoricky odmietnuť. Odborná verejnosť indikuje, že má o tom pochybnosti. Preto je ten vzťah relevantný, preto sa verejnosť pýta, aký bol vývoj toho vzťahu, aká bola jeho kvalita. To nie sú samoúčelné otázky. Nepýtame sa preto, že by chcel niekto presne vystopovať chronológiu nejakého priateľstva,“ povedal sudkyni člen Súdnej rady advokát Andrej Majerník.

P. Záleská vníma celú tému ako „vymyslenú kauzu v snahe diskreditovať“ ju. „Nikdy som toto vnímanie neskrývala,“ dodala. Túto interpretáciu podporila aj iniciatíva Za otvorenú justíciu i predseda Súdnej rady J. Mazák.

Združenie sudcov Slovenska, čo je najväčšia profesijná organizácia sudcov v krajine, to vníma inak: „Aktuálne prebiehajúca verejná diskusia o možnom dopade vzťahu exponovanej sudkyne a mienkotvornej novinárky na nestrannosť súdneho rozhodovania považujeme za plne legitímnu, i keď pre dotknuté osoby z pochopiteľných dôvodov nie príjemnú.“

Je to diskreditácia? V poriadku, ale potom si priznajme chyby z minulosti. Vo štvrtok v diskusii na TA3 som povedal, že nikde v tomto prípade nevidím diskreditáciu, ale ak sa zhodneme, že toto je diskreditácia, tak sa musíme pozrieť sami na seba a priznať, že sme v minulosti chybovali a podobnými otázkami ublížili iným.