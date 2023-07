Debaty o slovenskom zdravotníctve sú často paralyzované témou o zisku zdravotných poisťovní. Argumentom predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáty Bláhovej je, že zisk zdravotných poisťovní by mal byť naviazaný iba na zdravotné pripoistenie tak ako v Holandsku. „Už 20 rokov je na to vytvorený priestor v zákone, dá sa individuálne pripoisťovať. No zdravotné poisťovne to nechcú a my ich donútiť nevieme,“ uviedla predsedníčka v relácii Pozrime sa na to na TA3.

Analytička Advance Institute a členka reformného tímu exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca Henrieta Tulejová pripomína, že zavedenie zdravotného pripoistenia je pritom spomínané takmer v každom programovom vyhlásení vlády na Slovensku od roku 1998 s výnimkou rokov 2012 až 2020.

Otázka zdravotného pripoistenia sa však nedotýka iba zisku zdravotných poisťovní. Slovenské zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované. Na to, aby bolo možné nastaviť financovanie zdravotníctva tak, aby bolo dlhodobo udržateľné, bude takmer nevyhnutné hovoriť práve o pripoistení.

Pravdou však je, že ak by slovenská legislatíva poskytovala priestor pre pripoistenie, zdravotné poisťovne by takúto možnosť ponúkali, tvrdí expertka na medicínske právo Katarína Fedorová. Ak by však legislatíva aj poskytovala takúto možnosť, stále to nemusí znamenať, že trh s pripoistením naozaj bude fungovať.

Na čo slúži verejné zdravotné poistenie?

Slovensko pristúpilo k rôznym medzinárodným dohovorom a zaviazalo sa vytvoriť podmienky na to, aby systém zdravotnej starostlivosti fungoval. „Aby bol geograficky a časovo dostupný, ekonomicky prístupný, a aby si ho ľudia mohli dovoliť. Či už z hľadiska odvodov alebo priamych platieb. A napokon, aby bol dostatočne kvalitný. To sa však odvíja od ekonomických možností spoločnosti,“ povedala K. Fedorová s tým, že verejné zdravotné poistenie slúži na to, aby pri rovnakej potrebe dostal rovnakú starostlivosť každý poistenec bez ohľadu na to, či je zdravý, ekonomicky činný alebo nečinný.