India považuje Spojené štáty za jedného zo svojich najsilnejších a najspoľahlivejších partnerov. Ich vzťahy posilňuje najmä spolupráca v oblasti regionálnej bezpečnosti, obrany, bilaterálneho obchodu, spravodajstva a technológií. Za zmienku stojí aj čoraz vplyvnejšia indická diaspóra v USA.
Ešte pred pár mesiacmi sa zdalo, že India patrí medzi krajiny, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do priazne staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. V rámci Ázie totiž vystupuje čoraz výraznejšie ako protiváha Číne. Navyše sa zdá, že si šéf Bieleho domu s indickým premiérom Naréndrom Módím náramne rozumie.
Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Indiou, ktoré donedávna prekvitali, sú teraz ohrozené. Škrípať to medzi nimi začalo hneď z niekoľkých dôvodov vrátane Trumpových ciel, indického nákupu ruskej ropy či rastúcich sympatií USA k Pakistanu. Napätie medzi Naí Dillí a Washingtonom pritom eskalovalo mimo vládnych kruhov.
Rozdúchavali ho najmä Trumpove príspevky na sociálnych sieťach. Bývalý indický minister zahraničných vecí Shyam Saran to v komentári pre Indian Express povedal priamo: „Donald Trump mal byť v druhom prezidentskom období pre Indiu dobrou správou. Ukázalo sa, že je nočnou morou.“
Prvé trhliny
Naposledy vzťahy medzi Indiou a USA otestoval americký prezident pred pár dňami. Naí Dillí totiž odkázal, že na indické produkty uvalí dodatočné 25-percentné clo a k tomu ešte aj ďalšiu, bližšie nešpecifikovanú pokutu. Dôvod? India vo veľkom nakupuje sankcionovanú ruskú ropu.
Pred vojnou na Ukrajine boli jej dovozy z Ruska na úrovni iba 0,2 percent. Odvtedy sa ale India stala jedným z najväčších odberateľov. Portál Economist uvádza, že podiel ruskej ropy na dovozoch predstavuje 35 až 40 percent. Podľa NBC News zhruba 25 percent. V príspevku na Truth Social preto D. Trump Indii odkázal, že môžu spolu s Ruskom pokojne poslať svoje mŕtve ekonomiky ku dnu.
Trump chce dostať Putina na kolená tlakom na Indiu. Prezlečená ruská ropa tečie až do Európy
Keďže sú Spojené štáty najväčším obchodným partnerom Indie, uvalenie ciel by pocítili všetky domáce sektory. Najviac by zasiahli indických výrobcov a predajcov šperkov a textilu. Zdá sa, že Naí Dillí sa vydierať nenechá. Trumpovi odkázalo, že podnikne „všetky potrebné kroky na ochranu svojich národných záujmov a hospodárskej bezpečnosti“.
Ruskú ropu navyše India podľa slov indického ministerstva zahraničných vecí začala nakupovať s podporou USA: „Dovážame ju, pretože tradiční dodávatelia presmerovali toky po vypuknutí konfliktu na Ukrajine do Európy. Spojené štáty v tom čase tieto nákupy aktívne podporovali s cieľom posilniť stabilitu globálnych energetických trhov.“
Módího dilema
V dôsledku narastajúceho napätia medzi USA a Indiou sa N. Módí dostal pod vnútropolitický tlak. Opozícia ho obvinila z toho, že sa nedokáže postaviť svojmu „drahému priateľovi“ D. Trumpovi. „India teraz znáša následky tohto priateľstva“ uviedla strana Kongres. Pozornosti opozície neušlo ani to, že Číne, ktorá je takisto hlavným odberateľom sankcionovanej ruskej ropy, sa Spojené štáty vôbec nevyhrážajú tak, ako Naí Dillí.
Podľa analytikov tak má N. Módí pred sebou nezávideniahodnú dilemu, o ktorú sa mu postaral práve jeho kamarát z Bieleho domu. Buď ustúpi Trumpovým požiadavkám a pokazí si doma reputáciu sebavedomého lídra, alebo ich odmietne a ublíži indickej ekonomike. Problematická je aj povaha Trumpových vyhrážok. Keďže sú verejné, India viac zrejme nebude môcť o kompromisoch rokovať v tichosti za zatvoreným dverami, ako to má rada.
Podľa indického politológa Pratapa Bhanua Mehtu stihol D. Trump ponížiť indického premiéra ponížiť už v máji. Pred celým svetom sa totiž pochválil, že prímerie medzi Indiou a Pakistanom vyjednal práve on, čo vláda N. Módího v zapätí rázne poprela.
Výsmechom je aj dohoda o prieskume ropy, ktorú Washington uzavrel s Islamabádom. D. Trump si pritom neodpustil uštipačnú poznámku, že India bude musieť jedného dňa nakupovať ropu od Pakistanu – svojho jadrového rivala. Ešte predtým však na obed do Bieleho domu pozval pakistanského náčelníka armády, aby ešte viac prilial olej do ohňa.