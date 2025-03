Donald Trump počas kampane opäť vsadil na svoju typickú rétoriku – sľuboval okamžité riešenia, oživenie ekonomiky a zmiernenie finančného bremena pre Američanov, ktorí čelia rastúcim cenám. Ostrou kritikou nešetril Joea Bidena, ktorého obvinil zo zvyšujúcej sa inflácie. Napriek Trumpovým prísľubom rýchlej nápravy prvé kroky jeho administratívy vyvolávajú neistotu a obavy z recesie aj inflácie.

Trump tvrdí, že jeho politika je nevyhnutná na „detoxikáciu“ ekonomiky, no mnohí Američania nie sú presvedčení. Prieskum Emerson College ukazuje, že 53 percent voličov sa obáva negatívnych dopadov zvýšených ciel. Podľa CNN až 56 percent Američanov nesúhlasí s jeho ekonomickou stratégiou. Federálna rezervná banka v New Yorku zároveň upozorňuje na rastúce obavy z cien nehnuteľností, školného, palív a potravín.

Skepsa je citeľná aj medzi podnikateľmi. Prieskum medzi 220 generálnymi riaditeľmi ukázal, že podnikateľská dôvera je na najnižšej úrovni od roku 2012. Majitelia malých podnikov hlásia rastúcu neistotu, čo naznačuje, že Trumpove ekonomické kroky vyvolávajú viac obáv než optimizmu.

Miliardári vsadili na zlú kartu

Trump často mení rétoriku ohľadom ciel. Raz ich prezentuje ako ochranu pred nelegálnou migráciou a fentanylom, inokedy ako prostriedok na návrat výroby do USA. Realita je však zložitejšia.

Napríklad clá na oceľ a hliník, ktoré nedávno vstúpili do platnosti, pravdepodobne zvýšia ceny a narušia trh. Americkí farmári, ktorí už počas Trumpovej predchádzajúcej obchodnej vojny utrpeli značné straty, teraz čelia ďalšej vlne neistoty v dôsledku odvetných opatrení Číny na poľnohospodársky tovar.

Medzitým sa akciový trh otriasa – povolebné zisky sa vytratili a investori sledujú korekciu. Podľa Bloomberg Billionaire Index miliardári, ktorí stáli po Trumpovom boku pri inaugurácii, prišli v dôsledku poklesu svojich akcií o 209 miliárd dolárov.

V stávke je mnoho

Kľúčovou otázkou zostáva, ako dlho budú Američania ochotní čakať na sľubované výsledky. Prieskumy naznačujú, že väčšina voličov dáva Trumpovi šesť mesiacov až rok na zníženie cien potravín. „Ak sa tak nestane, hrozí sklamanie a možný pokles Trumpovej obľúbenosti,“ tvrdí Nia-Malika Henderson, politická analytička CNN pre agentúru Bloomberg.

Trump si však stojí za svojím. „Vôbec neočakávam recesiu,“ vyhlásil v utorkovom rozhovore pre Associated Press. „Táto krajina bude prekvitať. A pamätajte, že Trump má vždy pravdu.“ Tento sebavedomý výrok môže osloviť jeho verných priaznivcov, no skeptici v ňom vidia najmä politický marketing.

Budúcnosť Trumpovej ekonomickej politiky neovplyvní len jeho vlastné vyhliadky, ale aj dôveru voličov v republikánsku politiku ako celok. „Trumpovou hlavnou prioritou je vždy Trump. Jeho kroky pripomínajú skôr wrestlingový zápas než dlhodobú ekonomickú stratégiu. Snaží sa presvedčiť verejnosť, že dočasné ťažkosti sú nevyhnutné pre budúci úspech – ale kedy presne príde sľubovaný ekonomický raj, ostáva otázkou,“ konštatuje Timothy L. O’Brien, autor knihy TrumpNation: The Art of Being the Donald.