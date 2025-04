Americkí voliči vystavili prezidentovi Donaldovi Trumpovi začiatkom apríla vysvedčenie za prvé tri mesiace úradovania. Šéf Bieleho domu sa počas nich snažil výrazným spôsobom pretvoriť federálnu vládu, vinou čoho sa pravidelne dostával do konfliktu so súdmi. Testuje hranice toho, čo si môže ako prezident dovoliť.

Utorňajšia porážka vo voľbách do najvyššieho súdu vo Wisconsine ukázala, že republikáni to v podobných súbojoch, kde D. Trump nie je na hlasovacom lístku, nebudú mať jednoduché. Hoci sa v tomto prípade proti sebe postavili dvaja nezávislí kandidáti, ich politická inklinácia bola jasná.

Vo voľbách do najvyššieho súdu zvíťazila liberálna kandidátka Susan Crawfordová, ktorú otvorene podporovali demokrati a aj bývalý americký prezident Barack Obama. Jej súperom bol konzervatívec Brad Schimel. Toho sa zastával terajší šéf Bieleho domu i jeho poradca Elon Musk, ktorý sa kandidátove šance snažil zvýšiť uplácaním voličov i financovaním kampane. Schimelova prehra predstavuje výraznú zmenu nálad v kľúčovom štáte, ktorý sa posunul výrazne doľava.

V novembrových prezidentských voľbách totiž Wisconsin podporil D. Trumpa. Ten tu vtedy s niečo vyše 49 percentami iba tesne vyhral nad Kamalou Harrisovou so 48,74 percenta hlasov. Mnohí očakávali, že súboj o kreslo v najvyššom súde bude rovnako tesný, no S. Crawfordová nakoniec vyhrala s výrazným náskokom.

Miliardár na obtiaž

Hlavným dôvodom, prečo občania Wisconsinu podporili liberálnu kandidátku, bola angažovanosť E. Muska. Tá miestnym obyvateľom nebola vôbec po chuti. Väčšine z nich vadilo, že najbohatší muž sveta zohrával v Shimelovej kampani takú významnú úlohu. „Nepáči sa mi, že míňa peniaze na voľby, do ktorých by nemal zasahovať. Mal by nechať voličov, aby sa rozhodli sami, a nie sa do toho takto miešať,“ citoval jedného z voličov portál ABC News.

Zatiaľ čo Muskove peniaze a povesť šikovného podnikateľa mohli byť pre D. Trumpa v novembrových prezidentských voľbách prínosom, dnes je jeho podpora kandidátom skôr na príťaž. Podľa nedávnych prieskumov sa miliardár sprotivil väčšine Američanov. Môže si za to najmä sám, keďže sa pričinil o zatvorenie vládnych agentúr vrátane USAID a masové prepúšťanie. „Dnes večer ľudia z Wisconsinu jednoznačne odmietli vplyv Elona Muska, Donalda Trumpa a záujmov miliardárov,“ uviedol vo vyhlásení predseda Demokratického národného výboru Ken Martin.

Schimelova prehra je pre D. Trumpa hanbou a pre E. Muska nákladnou príučkou. Ako však ovplyvní politickú budúcnosť Wisconsinu, je otázne. Víťazstvom S. Crawfordovej sa liberálom podarilo udržať na najvyššom súde väčšinu, čo im dáva rozhodujúce slovo v riešení kľúčových otázok, akými sú interrupcie, volebné pravidlá a potenciálne aj prekreslenie kongresových volebných obvodov. Tie sú v súčasnosti rozdelené tak, že umožňujú republikánom obsadiť šesť z ôsmich kresiel v Snemovni reprezentantov vyhradených pre štát Wisconsin.

Florida nesklamala

Trumpovým kandidátom sa darilo aspoň na Floride. Republikán Randy Fine tu v 6. obvode zvíťazil v doplňovacích kongresových voľbách a nahradil kongresmana Mikea Waltza, ktorý z funkcie odstúpil, aby sa mohol stať prezidentovým poradcom pre národnú bezpečnosť. Fineov demokratický súper Josh Weil síce prehral o 14 percentuálnych bodov, no ešte pred piatimi mesiacmi vyhral M. Waltz obvod s náskokom 33 bodov.

Štátny finančný kontrolór Jimmy Patronis zas vyhral nad demokratkou Gay Valimontovou v severozápadnej Floride, kde predtým pôsobil Matt Gaetz. Aj on však získal menej hlasov ako jeho predchodca. Oba víťazstvá zabezpečili, že majú republikáni teraz v Snemovni reprezentantov 220 kresiel. Demokrati o sedem menej.