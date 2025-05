Prezident Spojených štátov Donald Trump vyzval Rusko, aby do dvoch týždňov reagovalo na mierový návrh Ukrajiny. V stredu počas tlačovej konferencie v Bielom dome odpovedal na otázku, či podľa neho Vladimir Putin plánuje ukončiť vojnu: „To vám nemôžem povedať, ale dám vám vedieť asi o dva týždne.“ Týmto výrokom zároveň nadviazal na ostrú kritiku Ruska, ktorú v posledných dňoch zintenzívnil.

Od nedele Trump zverejnil viacero príspevkov na platforme TruthSocial, v ktorých otvorene kritizoval ruského prezidenta. Označil ho za muža, ktorý sa „úplne zbláznil“ a „zahráva sa s ohňom,“ čím reagoval na nedávne ruské bombardovanie ukrajinského územia.

