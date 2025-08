Americký prezident Donald Trump sa snaží ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine okľukou cez Indiu. Ohlásil, že „výrazne zvýši“ clá na indický dovoz. Dôvodom sú pretrvávajúce nákupy ruskej ropy zo strany Naí Dillí, ktoré podľa neho oslabujú sankcie voči Moskve a zároveň zvyšujú zisky Indie na úkor Ukrajiny.

Washington stanovil 8. august ako termín, do ktorého by malo Rusko dosiahnuť prímerie s Ukrajinou. V opačnom prípade USA pohrozili tzv. sekundárnymi sankciami voči krajinám, ktoré kupujú ruskú energiu.

„India nielenže nakupuje obrovské množstvá ruskej ropy, ale veľkú časť z nej potom predáva na voľnom trhu so značným ziskom. Nezaujíma ich, koľko ľudí na Ukrajine zomiera,“ napísal D. Trump na sieti Truth Social.

Indické ministerstvo zahraničných vecí reagovalo rýchlo. „Zameranie sa na Indiu je neodôvodnené a nespravodlivé,“ vyhlásil hovorca Randhir Jaiswal podľa Financial Times. India vraj začala s dovozom ruskej ropy po tom, čo tradiční dodávatelia presmerovali svoje toky do Európy, a dodal, že USA v tom čase takéto dovozy aktívne podporovali, aby stabilizovali globálny trh.

Indická vláda zároveň odmieta obvinenia, že by predávala surovú ropu. No rafinované produkty ako napríklad naftu alebo letecké palivo exportuje; vrátane tých, ktoré vznikli spracovaním ruskej ropy.

India sa stala najväčším odberateľom ruskej ropy od roku 2023. Vlani doviezla približne 89 miliónov ton, čo je asi o polovicu viac než Čína. Rusko tak pokrývalo tretinu celkového indického dovozu ropy, zatiaľ čo USA do krajiny poslali len 52 miliónov barelov. V tomto roku krajina podľa údajov Bloomberg nakupuje v priemere 1,7 milióna barelov ruskej ropy denne.

Kolotoč sa krúti ďalej. V prvom polroku India vyviezla približne 1,4 milióna barelov rafinovaných palív denne. Ropné produkty z indických rafinérií smerujú aj do Európskej únie, čím nepriamo financuje ruskú vojnu.

Podľa správy Centra pre štúdium demokracie (CSD), ktorú zverejnil portál Politico, EÚ od januára do augusta 2024 nakúpila palivá od troch hlavných indických rafinérií (Jamnagar, Vadinar a štátna New Mangalore), ktoré spracúvajú ruskú ropu. A to za cenu vyššiu o takmer 20 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tieto rafinérie vyviezli do krajín EÚ 6,7 milióna ton ropných produktov, čím vygenerovali príjmy vo výške približne 5,4 miliardy eur.

Podstata sankčného režimu tak škrípe. EÚ síce zakázala priamy dovoz ruskej ropy a spolu s krajinami G7 zaviedla cenový strop, no legislatívne umožňuje dovoz palív vyrobených z ruskej ropy, ak boli spracované v tretej krajine, teda mimo územia Ruska.

Podľa hlavného analytika CSD Martina Vladimirova Brusel síce formálne dodržiava vlastné pravidlá, no fakticky umožňuje Moskve nahrádzať výpadky zo stratených európskych trhov. „EÚ tým umožňuje Kremľu ďalej financovať obrovské náklady vojny na Ukrajine,“ uviedol.

India sa v roku 2024 stala najväčším dodávateľom palív pre EÚ, predbehla Saudskú Arábiu. Únia medzitým pripravuje sankčný balík, ktorý by mal zakázať dovoz palív vyrobených z ruskej ropy.