Mníchovská bezpečnostná konferencia 2025 sa zapíše do histórie. Končí sa ňou éra pevných transatlantických istôt a otvára sa priestor pre novú bezpečnostnú architektúru. Doterajšie predstavy o globálnych vzťahoch narazili na realitu Trumpovej administratívy. Prejav amerického viceprezidenta JD Vancea bol pre Európanov šokom, píše Financial Times.

Európski lídri, generáli a šéfovia spravodajských služieb, ktorí sa zišli na výročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, očakávali odpovede na kľúčové otázky: ako ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine, ako čeliť hybridnej vojne Vladimira Putina a ako posilniť transatlantické spojenectvo. Namiesto toho vyslanec Donalda Trumpa ostro kritizoval Európu za údajné potláčanie slobody slova, nezvládnutie masovej migrácie a používanie slovníka pripomínajúceho sovietsku propagandu, keď hovorí o „dezinformáciách“.

Vance vyhlásil, že Európu neohrozuje Rusko ani Čína, ale hrozby zvnútra. Rumunskému ústavnému súdu vyčíta zrušenie výsledkov prezidentských volieb. Jeho kritiku si vyslúžilo aj Švédsko, kde odsúdili muža za pálenie Koránu.

O nemeckých „mainstreamových“ politikoch Vance povedal, že nezvládli migračnú politiku, a vyzval ich, aby počúvali svojich voličov.

Kritika Európy, útoky na demokratické inštitúcie, spochybnenie základných princípov slobody slova. A k tomu nevídaný krok – stretnutie Vancea s lídrom krajnej pravice v Nemecku.

Keď Vance vyhlásil, že Európa sa sama – viac než Rusko či Čína – stala hrozbou pre demokratické hodnoty, nemecký minister obrany Boris Pistorius sa už nedokázal diplomaticky ovládať. „Toto je neprijateľné. Hovorí o zániku demokracie a, ak som ho správne pochopil, prirovnáva situáciu v niektorých častiach Európy k autoritárskym režimom,“ rozhorčene vyhlásil B. Pistorius.

Vanceova ostrá reč prišla v čase, keď Európa zisťuje, že Washington hrá vlastnú hru. V ten istý týždeň vyšlo najavo, že D. Trump telefonoval s V. Putinom a požadoval „okamžité“ rokovania o mieri na Ukrajine – bez konzultácie s Kyjevom či európskymi spojencami. Ešte predtým americký minister obrany Pete Hegseth naznačil, že Washington už nepočíta s členstvom Ukrajiny v NATO ani s jej plnou územnou integritou.

USA už nefungujú ako stabilizujúci spojenec. Trumpova administratíva vidí Európu ako problém, nie ako partnera.

Európski lídri sa teraz delia na dva tábory. Prvý hovorí jasne – musíme sa osamostatniť. Posilniť vlastnú obranu, znížiť závislosť od USA, pripraviť sa na budúcnosť bez amerických záruk. Francúzsko, Poľsko a pobaltské štáty tlačia na rýchle kroky.

Druhý tábor chce veriť, že Vanceova rétorika bola len politické divadlo. Že vzťahy zostávajú pevné a Washington len skúša novú vyjednávaciu taktiku.

Analytik BBC Frank Gardner napísal, že Vanceov prejav všetkých šokoval. „Bolo to mimoriadne zvláštnych dvadsať minút, na ktoré delegáti zareagovali takmer úplným tichom,“ tvrdí analytik.

