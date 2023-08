V čase nedostatočného počtu lekárov a zdravotníckych pracovníkov bude pre zachovanie udržateľného zdravotníctva kľúčové rozvíjať možnosti, ktoré zabezpečia dostupnú zdravotnú starostlivosť. Jednou z nich je práve telemedicína. Tá sa už v zahraničí stáva bežnou súčasťou zdravotného systému.

Spoločnosť Amazon začiatkom augusta 2023 oznámila, že rozšíri službu virtuálnej zdravotnej kliniky do celých Spojených štátov. Cieľom spoločnosti je poskytnúť klientom komfortnú a cenovo dostupnú zdravotnú starostlivosť z pohodlia domova. Službu s názvom Amazon Clinic síce uviedla do prevádzky už v novembri 2022, no najnovšie ju rozšírila aj o videokonzultácie.

Zákazníkom ponúka konzultácie pri riešení viac ako 30 bežných problémoch, akými sú napríklad akné, vypadávanie vlasov či migréna. Konzultáciu so zdravotníkmi prostredníctvom správ ponúka zatiaľ v 34 štátoch. Online prístup k lekárom však ponúka nepretržite. Záujemcovia majú možnosť prostredníctvom aplikácie Amazon alebo na webovej stránke vyplniť krátky dotazník a v závislosti od štátu, v ktorom žijú, sa môžu spojiť priamo s lekárom prostredníctvom videohovoru alebo textovej správy. Lieky, ktoré im lekár následne odporučí, si môžu klienti objednať v online lekárni Amazon Pharmacy s dopravou zdarma alebo kúpiť v lekárni podľa vlastného výberu.

Na Slovensku je v začiatkoch

Na Slovensku sa telemedicína iba rozbieha. Medicínsky riaditeľ MEDDI hub Daniel Chovan pripomína, že vďaka telemedicíne sa vo vyspelých krajinách ušetrí až 30 percent zdravotníckych aj ekonomických zdrojov. „Telemedicína dokáže odbremeniť systém od zbytočných návštev pacientov v ambulanciách. Nevie však nahradiť fyzický kontakt,“ uviedol pre TA3.