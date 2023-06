S generálnym riaditeľom Union zdravotnej poisťovne Martinom Špaňárom sme sa rozprávali o očakávaniach od novej vlády, aj o tom, k akým krokom by mala pristúpiť.

V rozhovore sa dozviete: - ako hodnotí zdravotná poisťovňa Union posledné obdobie z hľadiska zdravotníctva - čo je potrebné urobiť pre to, aby sa zdravotníctvo dokázalo posunúť dopredu - prečo je v systéme zdravotného poistenia dôležitá konkurencia - akým spôsobom môže byť zisk zdravotných poisťovní vhodnou motiváciou - či sme skutočne výnimočnou krajinou v Európskej únii, ktorá povoľuje vyplácanie zisku akcionárom zdravotných poisťovní

Ako hodnotíte posledné obdobie v oblasti zdravotníctva?

Úradnícka vláda prevzala moc pred krátkym časom a zatiaľ ju nechcem hodnotiť. V každom prípade nám prináša nádej pre kvalifikáciu a odbornosť ľudí, ktorí v nej sú. A najmä preto, že nie je ideologicky zaťažená. Verím, že sa vláda bude k výzvam stavať prakticky a nebude do rozhodnutí vnášať ideológiu. Tá nádej je o to väčšia, že obdobie posledných rokov bolo skutočne veľmi náročné a v oblasti zdravotníctva panoval obrovský chaos. Vnímali sme veľmi silné ideologické ťaženie.

V akom zmysle?

Je ťažké presne určiť, či to bolo proti konkrétnej finančnej skupine. Ja si skôr myslím, že to bolo zamerané celkovo proti súkromnému kapitálu v zdravotníctve. Lepšie povedané, proti neštátnym zdravotným poisťovniam. Bolo to však extrémne.

Náročné obdobie, dá sa povedať, vyvrcholilo vyhláškou ministerstva zdravotníctva, ktorá určila presný objem financií pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. V rámci nej štát prerozdelil stratu Všeobecnej zdravotnej poisťovne medzi ďalšie dve poisťovne.

Vyhláška o programovom rozpočtovaní ministerstva zdravotníctva nás zasiahla veľmi negatívne To rozhodnutie bolo skutočne veľmi nešťastné a veľmi deštruktívne. Ako pre nás, tak aj pre celý trh. Bol to však iba vrchol všetkých krokov a nekoncepčného riadenia, ktoré sa objavovali v posledných rokoch. Nie raz boli postavené na improvizácii. Bolo to skutočne ťažké obdobie.