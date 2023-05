Kondíciu systému zdravotníctva prezrádza okrem iného aj miera liečiteľných úmrtností. Ide o úmrtia, ktoré sú do veku 75 rokov predčasné. Dochádza k nim napriek tomu, že sú dostupné potrebné technológie či lieky, no štát ich nedokáže využívať efektívne. „Dôvodom sú nízke výdavky na zdravotnú starostlivosť,“ uviedla analytička Advance Institute a členka reformného tímu exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca Henrieta Tulejová.

Na Slovensku je počet liečiteľných úmrtností dvojnásobný v porovnaní s podobnými krajinami. Napríklad v porovnaní s Českou republikou, ich má Slovensko približne o 2 000 viac. Tento stav by mohlo vyriešiť viac zdrojov v zdravotníctve. Samotné zvýšenie výdavkov by však malo sledovať konkrétne ciele. Medzi nimi by malo byť zníženie počtu prípadov liečiteľnej úmrtnosti na infarkt myokardu, rakovinu hrubého čreva a konečníka a cievnu mozgovú príhodu.

Viac ako dve miliardy eur