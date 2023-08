Kríza zdravotníctve sa podľa odhadov analytikov bude zhoršovať a hľadanie dodatočných zdrojov pre jeho financovanie je čoraz aktuálnejšie. „Pretože tým, ako bude rásť nedostupnosť hradenej zdravotnej starostlivosti, ľudia budú chodiť k nezmluvným poskytovateľom. Tu nejde o hypotetické scenáre. A preto potrebujeme nájsť spôsob, ako ten systém nastaviť," uviedol analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský.

Dopyt po doplnkovom zdravotnom poistení sa však mení a systém zdravotného poistenia speje k tomu, že ponuka komerčných služieb bude narastať. Najnovšie to potvrdil aj prieskum Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten potvrdil, že na Slováci by mali záujem o doplnkové zdravotné pripoistenie. Naviac by ho uvítali v rámci stomatológie.

Stomatológia a fyzioterapia

Najväčší záujem majú pacienti podľa prieskumu o pripoistenie v rámci stomatológie. Napríklad za plombovanie zubov. „Pokiaľ ide o sumy, ktoré by boli opýtaní ochotní za pripoistenie zaplatiť, priesku ukázal nasledovné: Päť eur mesačne by bolo optimum pre 37 percent opýtaných, desať eur pre deväť percent, 15 eur a viac pre dve percentá opýtaných,“ uvádza úrad. Päťdesiat percent opýtaných o takéto pripoistenie záujem nemalo.