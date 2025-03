Generálny tajomník NATO Mark Rutte uprostred týždňa vyslal jasný signál Ruskej federácii, keď upozornil, že akýkoľvek útok na Poľsko alebo iný členský štát aliancie by sa stretol s ničivou reakciou. Varovanie zaznelo počas jeho návštevy vo Varšave, kde vyzval na jednotné úsilie európskych krajín o posilnenie ich obrany a vojenských kapacít v čase, keď Spojené štáty tlačia na Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť.

„Nezabúdajme, že Rusko sa v súčasnosti nachádza vo vojnovom hospodárstve a je nepochybne najvýznamnejšou a najnebezpečnejšou hrozbou pre našu alianciu,” uviedol Rutte na tlačovej konferencii po boku poľského premiéra Donalda Tuska. Zároveň ocenil Poľsko za to, že na obranu v tomto roku plánuje vyčleniť 4,7 percenta hrubého domáceho produktu, čo je najvyššia úroveň v rámci aliancie.

„Varovanie od šéfa NATO prichádza v kritickom čase, keď medzi 32 členmi aliancie panuje nízka dôvera, spôsobená politikou Trumpovej administratívy, ktorá presmerovala americké bezpečnostné priority do Ázie a na vlastné hranice,” pripomína portál Euronews, ktorý o správe informoval.

Mier bez záruk nestačí

Rutte zdôraznil, že globálne bezpečnostné výzvy sú príliš rozsiahle, aby ich jednotlivé krajiny dokázali riešiť osamote. Touto poznámkou nepriamo reagoval na opakované vyjadrenia bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorý viackrát naznačil možnosť vystúpenia Spojených štátov z NATO, ak európske krajiny nezvýšia svoje obranné výdavky.

Donald Tusk sa zároveň počas spoločnej tlačovej konferencie vyjadril aj k mierovým rokovaniam medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré vedie americká administratíva.

„Nikto si neželá mier viac ako my, no len spravodlivý mier nám môže zabezpečiť skutočný pocit bezpečia. Je to základná podmienka pre stabilitu Poľska, Európy a NATO,” vyhlásil poľský premiér. Podotkol pritom, že Poľsko vynakladá 2,3 miliardy eur na iniciatívu Východný štít – sériu opevnení na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom, ktorú podporila Európska únia.

„Poľsko preberá plnú zodpovednosť za bezpečnosť svojej východnej hranice, ktorá je zároveň hranicou Európskej únie,” dodal Tusk.