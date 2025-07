Moskva mení jadrovú stratégiu a snaží sa urýchlene zmodernizovať svoju infraštruktúru v Bielorusku, Kaliningrade aj pri Aljaške. Nové satelitné zábery ukazujú rozsiahle stavebné práce na viacerých ruských utajovaných vojenských objektoch. Snímky z mája a júna 2025, ktoré získal Business Insider od spoločnosti Planet Labs, dokumentujú výstavbu nových budov, rámp a komunikačných zariadení v piatich lokalitách v Európe a na Ďalekom východe.

Analytici hovoria o zrýchlenej modernizácii strategických objektov. Tá má podľa nich nielen technické pozadie, ale aj jasný geopolitický odkaz: Jadrová mocnosť chce zastrašovať Západ a kompenzovať si konvenčné oslabenie v dôsledku vojny proti Ukrajine.

„Z vojenského hľadiska ide o dve veci,“ vysvetľuje riaditeľ projektu Nuclear Information Project z Federácie amerických vedcov Hans Kristensen. „Jednak o rutinnú modernizáciu, ktorá sa raz za čas deje, ale zároveň aj o posolstvo smerované ostatným jadrovým veľmociam.“

Amerika pritom paralelne modernizuje vlastný jadrový arzenál vrátane výmeny balistických rakiet Minuteman III za nové strely Sentinel. V kombinácii s rozširovaním čínskeho jadrového arzenálu tak podľa odborníkov vzniká nová fáza globálnej jadrovej súťaže.

Podľa The Bulletin of the Atomic Scientists má Rusko najväčší aktívny jadrový arzenál na svete, s približne 4 300 hlavicami. USA ich majú 3 700.

Tu je stručný pohľad na päť ruských základní, ktoré satelity zachytili:

Základňa 1: Asipoviči, Bielorusko

Strategicky položené mesto v centrálnej časti Bieloruska, je známe ako logistické a muničné centrum. Všetko naznačuje, že môže slúžiť aj ako úložisko taktických jadrových hlavíc.

„Ide o sklad, ktorý má byť schopný bezpečne prijať a uchovať hlavice vážiace 200 až 300 kg,“ uvádza H. Kristensen. Tie sú zvyčajne prepravované špeciálnymi jednotkami po železnici alebo vrtuľníkom.

Na záberoch zo satelitu je zreteľne vidieť novú betónovú rampu vedúcu od železničnej trate. Analytici sa zhodujú, že ide o prípravu na príjem jadrového materiálu z Ruska. Neďaleko základne zároveň identifikovali jednotku raketových odpaľovacích systémov Iskander, ktoré môžu niesť jadrové hlavice.

Základňa 2: Gaďžijevo, Murmanská oblasť

Toto severné námorné zariadenie blízko Nórska a Fínska slúži ako domovská základňa pre jadrovo vyzbrojené ponorky ruskej Severnej flotily.

Satelitné snímky ukazujú nové hangáre a pozemné zariadenia, ktoré by mohli súvisieť s údržbou ponoriek triedy Borej, schopných niesť balistické rakety.

Základňa 3: Kaliningrad, Baltské more

V ruskej exkláve medzi Poľskom a Litvou prebieha výstavba objektov s vysokým stupňom ochrany, ktoré môžu slúžiť ako predpolie pre taktické jadrové nasadenie v Pobaltí. Kaliningrad dlhodobo patrí medzi najviac militarizované územia v Európe.

Základňa 4: Kamčatka, Tichý oceán

Na základni na polostrove Kamčatka, blízko Aljašky, sa budujú nové sklady a komunikačné zariadenia. Ide o hlavné logistické centrum pre Tichomorskú flotilu, ktorá prevádzkuje ponorky s jadrovými hlavicami.

Základňa 5: súostrovie Nová Zem

Na arktickom súostroví medzi Barentsovým a Karským morom prebieha obnova infraštruktúry na testovanie jadrových zbraní. Je to dlhodobo známy testovací priestor, kde Rusko podľa viacerých zdrojov zvažuje opätovné skúšky po desaťročiach moratória.