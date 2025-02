Dánska obranná spravodajská služba (DDIS) upozornila v utorkovej správe na rastúce riziko vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. Podľa nej by Moskva mohla použiť vojenskú silu proti členským štátom NATO v prípade, že by Alianciu vnímala ako oslabenú alebo politicky rozdelenú.

„Zvyšovanie ruských vojenských kapacít naznačuje, že Moskva zvažuje možnosť vojenskej konfrontácie s NATO,“ uvádza sa v správe DDIS.

Hodnotenie hrozieb prichádza v čase, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje o ukončenie vojny na Ukrajine. DDIS načrtáva tri možné scenáre vývoja v prípade zmrazenia konfliktu, pričom vychádza z predpokladu, že Rusko nemá kapacity na súčasné vedenie vojny proti viacerým štátom.

Kľúčovú úlohu zohráva Amerika

Podľa analýzy by Rusko mohlo byť schopné viesť lokálnu vojnu so susednou krajinou do šiestich mesiacov. Do dvoch rokov by mohlo eskalovať konflikt na regionálnu úroveň v oblasti Baltského mora a v horizonte piatich rokov by mohlo podniknúť rozsiahlu ofenzívu proti Európe, ak by do nej nezasiahli USA.

DDIS však upozorňuje, že hodnotenie nezohľadňuje možné posilnenie obranných kapacít NATO. Donald Trump pritom nalieha na spojencov v Aliancii, aby zvýšili výdavky na obranu na päť percent HDP, čím by viac než dvojnásobne prekročili aktuálny záväzok. Zdôraznil, že ak krajiny túto požiadavku nesplnia, USA môžu prehodnotiť svoje členstvo v NATO.