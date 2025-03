Západné sankcie uvalené na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu síce nezastavili vojenskú mašinériu Vladimira Putina, no zásadne zmenili ruskú ekonomiku. Podľa bývalého zástupcu hlavného ekonóma amerického ministerstva zahraničia, aktuálne pôsobiaceho v Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philipa Lucka ruská ekonomika spred troch rokov už neexistuje. „Akékoľvek zmierenie s Ruskom, ktoré by uvoľnilo sankcie bez riešenia novej, vojnou poháňanej ekonomiky, by mohlo spôsobiť vážnu destabilizáciu,“ napísal v komentári.

Podľa neho síce ekonomické opatrenia samy osebe nestačia na dosiahnutie trvalého mieru, no bez nich nebude možné zabezpečiť spravodlivú a udržateľnú dohodu.

Ruská ekonomika sa nachádza pod stále väčším tlakom sankcií. P. Luck odhaduje, že Moskva prišla o viac ako 500 miliárd dolárov, ktoré by inak mohla využiť na financovanie vojny proti Ukrajine.

Napriek tomu sa Kremľu za uplynulé tri roky podarilo prispôsobiť – vybudoval alternatívne finančné siete a prehĺbil hospodárske vzťahy s krajinami, ktoré ignorujú sankcie. Kľúčovým partnerom sa stala Čína, ktorá nakupuje lacnejšie ruské energie a pomáha Moskve obchádzať obchodné obmedzenia.

Ruská vláda medzičasom naliala miliardy do armády a obranného priemyslu. Výsledkom je vytvorenie nových záujmových skupín, ktoré majú ekonomický prospech zo súčasného vojnového modelu a budú ho chcieť udržať aj po prípadnom ukončení bojov. „Aj keby sa boje okamžite skončili, transformácia ruskej ekonomiky by sa pravdepodobne neuskutočnila,“ upozorňuje P. Luck podľa Fortune.

Ruské priemyselné kapacity sa vo veľkom presmerovali na výrobu pre obranný sektor, čím sa od základov zmenila hospodárska štruktúra krajiny. Podľa ekonóma to naznačuje, že Moskva počíta s dlhodobým geopolitickým napätím a presmerovala ekonomiku na vojenskú výrobu.