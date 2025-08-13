S deficitom 9,3 percenta HDP za rok 2024 sa Rumunsko ocitlo na čele európskeho rebríčka hospodárskej „nezodpovednosti” a vysoko prekročilo trojpercentný limit stanovený fiškálnymi pravidlami Bruselu. Pre porovnanie, Slovensko v rovnakom období zaznamenalo deficit na úrovni 5,27 percenta, čo je síce o niečo lepší výsledok, no stále štvrtý najhorší v EÚ.
Balkánska krajina sa tak opäť nachádza v podobnej situácii ako pred viac než desiatimi rokmi. Súčasná, krehká koalícia prevzala od predchádzajúcej vlády problém, ktorý eskaloval pre nezáujem prijať nepopulárne opatrenia pred voľbami. Politici teraz nemajú na výber a zavádzajú rozsiahle úsporné reformy. Tieto kroky však vyvolávajú hnev verejnosti a obavy z politickej nestability podobne ako v roku 2012, keď protesty viedli ku kolapsu viacerých vlád v Európe, vrátane Grécka, Portugalska a Írska.
Stovky občanov sa už zišli na námestiach hlavného mesta aj ďalších miest. Demonštrácie vedie najmä pravicová extrémistická opozičná strana AUR na čele s neúspešným prezidentským kandidátom Georgem Simionom, ktorý verejne vyzval na predčasné voľby a prisľúbil, že nebude platiť dane vyberané podľa jeho slov „nelegitímnym kabinetom“.
Verejné nepokoje v Rumunsku ešte eskalovali, keď začiatkom týždňa rezignoval vicepremiér pre obvinenia z podvodu. Ďalšiu vlnu hnevu vyvolalo rozhodnutie vlády usporiadať štátny pohreb prvého postkomunistického prezidenta Iona Iliescu.
Iliescu totiž čelil obvineniam z porušovania ľudských práv a zodpovednosti za násilnosti počas pádu komunizmu, ako aj za zásah proti študentským protestom v roku 1990, ktorý vyvolal medzinárodné odsúdenie. Pre právne prieťahy však nikdy nestál pred súdom a všetky obvinenia odmietal.
Neľahké reformy
