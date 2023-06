Projekt novej nemocnice v Martine je ohrozený. Pre otáľanie a nejednoznačné rozhodnutia hrozí, že sa nestihne realizovať. Napriek tomu, že je pre odovzdanie potrebného počtu lôžok v rámci plánu obnovy kľúčovým projektom, ktorý nepočíta s alternatívnym projektom.

Po neúspešnom verejnom obstarávaní na výstavbu martinskej univerzitnej nemocnice projektový tím informoval ministerstvo zdravotníctva a Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu s návrhom troch alternatív na postup.

Ministerstvo zdravotníctva však nepristúpilo ani na jednu z nich. Projektový tím sa následne až z tlačovej konferencie ministra zdravotníctva Michala Palkoviča a vicepremiérky Lívie Vašákovej dozvedel, že projekt nemocnice je de facto zastavený. Podľa informácií týždenníka TREND ministerstvo zdravotníctva pozastavilo tímu aj financie na ďalšie práce.

Predstavitelia štátu rozhodli o tom, že tím bude musieť opäť predstúpiť pred politikov a obhájiť projekt martinskej nemocnice spoločne s tými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré dostali druhú šancu zapojiť sa do výzvy z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Teda do výberu tých projektov, ktoré sú najlepšie pripravené. Prečo bol projekt v Martine zaradený do tohto výberového procesu nie je jasné. Tieto projekty sa v súčasnosti uchádzajú o 281 miliónov eur, z ktorých mala byť postavená nemocnica Rázsochy.

Čím dlhšie ale budú predstavitelia štátu rozhodovať o tom, ktoré projekty napokon získajú financie, tým bude menšia šanca na to, aby sa stihli zrealizovať podľa podmienok. Do mimoriadnej časovej tiesne sa tak dostanú všetky projekty, ktoré budú vo výberovom procese úspešné.

Nové podmienky

Podmienky, ktoré majú nemocnice v rámci plánu obnovy splniť sa zmenili. Vláda informovala Európsku komisiu, že martinská nemocnica sa do podoby full-fit-out (priestor pripravený na používanie) nestihne postaviť. Európska komisia preto prikývla na požiadavku 2 200 lôžok, pričom 1 200 z nich má byť odovzdaných vo forme hrubej stavby. „Slovensko už má teraz tisíc lôžok v kategórii modernizácia buď zazmluvnených, alebo veľmi blízko k zazmluvneniu,“ podotkla vicepremiérka Lívia Vašáková. Ide o lôžka, ktoré bude mať Slovensko z veľkej výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc.

Míľniky by preto Slovensko malo splniť aj v tom prípade, ak by stála hrubá stavba martinskej nemocnice. Aj táto podmienka ale začína byť pre časovú tieseň čoraz menej reálna.