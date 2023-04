Ambulanciám sa po viacmesačných rokovaniach podarilo dohodnúť so zdravotnými poisťovňami na pokračovaní zmluvných cenových dodatkov. Pre pacientov to znamená, že nateraz by im nemalo hroziť vyberanie poplatkov zo strany lekárov. Situácia podľa zástupcov ambulancií však stále nie je zažehnaná.

„Zväz ambulantných poskytovateľov sa dohodol so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou aj s poisťovňou Dôvera na pokračovaní zmluvných cenových dodatkov,“ uviedla pre týždenník TREND výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Naďa Trenčanská Bedušová. Ambulanciám sa podarilo vyrokovať sľúbené medziročné 20-percentné zvýšenie. Pokiaľ však zdravotné poisťovne svoj sľub nedodržia, ambulancie rokovania s nimi opätovne otvoria.

Pacient na prvom mieste

Rokovania boli podľa riaditeľky ZAP mimoriadne náročné a do posledného dňa prebiehalo dolaďovanie zmluvných podmienok. „Dodatky sme podpísali predovšetkým s ohľadom na pacienta a na fakt, že momentálne v rozpočte nie je dostatok peňazí pre ambulantný sektor,“ podotkla.

Dohodnuté podmienky však nie sú zárukou, že sa vyrieši dlhodobo neriešená situáciu v zdravotníctve. Naďalej totiž zostane množstvo ambulancií, ktoré budú mať finančný problém. Ide predovšetkým o tie ambulancie, ktoré prepadli cez sito schém pomoci v rámci energetickej krízy. Doteraz totiž pre ambulancie neexistuje univerzálne riešenie. Poplatky tak budú nútené vyberať viaceré ambulancie.

Poplatky na Slovensku

Na Slovensku môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vyberať poplatky iba za úkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, ako napríklad za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla či zbrojný preukaz.