Rozhodnutie o presnej výške sumy, ktorú majú zdravotné poisťovne vyplatiť pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti spôsobí zdravotnej poisťovni Union stratu. Vyhlášku však ministerstvo vydalo po lehote, pričom nerešpektovalo pomery úhrad za jednotlivé segmenty zdravotných poisťovní v roku 2021. O tom, ako sa k tejto kontroverznej vyhláške postaví Union zdravotná poisťovňa, sme sa rozprávali s riaditeľom sekcie poistenia Union zdravotnej poisťovne Jozefom Komom.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku, ktorá prerozdeľuje zdroje z verejného zdravotného poistenia na jednotlivé typy starostlivosti koncom marca, v poslednej chvíli. Ako zareagovala poisťovňa Union?

Bolo to ani nie v poslednej chvíli, ale dávno po nej. Ideálne by malo rozpočtovanie fungovať tak, že poznáme pravidlá predtým, ako sa začne kalendárny rok. Vyhláška mala byť podľa zákona vydaná do 15. januára.

Čo to pre poisťovňu znamená?

Pre nás ide o takmer neriešiteľnú situáciu, pretože sme už v rozbehnutom roku. Tomu samozrejme predchádzali isté rokovania na ministerstve zdravotníctva, na ktorých odzneli určité závery, ktoré vo finálnom znení programového rozpočtovania nie sú reflektované.

Čoho sa týkali rokovania?

Hľadala sa optimálna štruktúra výdavkov pre zdravotníctvo. Viacero rozhodnutí bolo nutné urobiť pod tlakom, keďže nemocniciam, ako aj ambulantnému sektoru od januára narástli významne náklady na vlastnú prevádzku. Štátny rozpočet na tento rok bol však prijatý tak neskoro, že ministerstvo v januári nemalo finálnu predstavu o členení výdavkov. Ak by sa s úpravami zmlúv medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti čakalo naďalej, kým ministerstvo ukončí všetky analýzy, hrozila by platobná neschopnosť poskytovateľov. A to, samozrejme, nikto, či už poisťovne, nemocnice, alebo ministerstvo nechceli.