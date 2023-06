Po fiasku projektu univerzitnej nemocnice na Rázsochách v Bratislave sa zdá, že z financií plánu obnovy nebude postavená ani plánovaná nemocnica v Martine. Tá, ktorá mala z dvoch plánovaných nemocníc najlepšie pripravený projekt a ktorá nemá pripravený „plán B“. Pritom ide o kľúčový projekt na to, aby Slovensko mohlo požiadať o platbu, a tak čerpať prostriedky z plánu obnovy.

Takmer všetko odznova

Hlavná projektová manažérka plánovanej nemocnice v Martine Martina Antošová týždenníku TREND potvrdila, že budúcnosť tohto zdravotníckeho zariadenia je otázna. Projekt totiž nenapreduje. „A čím dlhšie budeme stáť, tým je menšia šanca, že sa to zrealizuje. Riziko toho, že sa to stihne odovzdať vo forme hrubej stavby je vysoké,“ povedala. Neúspešné verejné obstarávanie, do ktorého sa neprihlásila ani jedna stavebná firma, sa malo zopakovať. Ministerstvo má však iné plány a je možné, že nemocnica napokon stáť nebude. Roky práce celého tímu tak môžu vyjsť nazmar.