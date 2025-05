Pentagon oznámil, že vypracoval úvodnú architektúru a plán pre tzv. „Zlatú kupolu“ – novú protivzdušnú a protiraketovú obranu Spojených štátov, ktorá má podľa Bieleho domu poskytnúť spoľahlivý ochranný dáždnik nad americkým územím. Projekt je prioritou prezidenta Donalda Trumpa, no zatiaľ viac otázok vyvoláva, než zodpovedá.

Po Trumpovom exekutívnom nariadení z 27. januára sa podľa hovorcu Pentagónu Seana Parnella „zišli najbystrejšie mozgy a najlepší technickí odborníci, aby preskúmali všetky dostupné možnosti a využili najmodernejšie technológie pri budovaní spoľahlivej obrany pre našu vlasť“. Americký minister obrany Pete Hegseth a ďalší lídri údajne konzultovali s prezidentom a sľubujú oznámenie konkrétnej cesty „v najbližších dňoch“.

Počas tlačovej konferencie v Bielom dome, kde D. Trump podpisoval zníženie cien liekov, bol po jeho boku vystavený aj propagačný plagát „Zlatej kupoly“. Prezident vyhlásil, že úspory z reformy liekovej politiky pokryjú náklady obranného projektu – a ešte aj „zostane veľa peňazí“. Konkrétne čísla však neuviedol.

Absencia detailov o rozpočte, časovom harmonograme a technickej štruktúre projektu irituje členov Kongresu, ktorí majú schvaľovať obranný rozpočet.

Podľa odhadov Kongresového rozpočtového úradu by mohla najkontroverznejšia časť systému – sieť zachytávačov umiestnených vo vesmíre – stáť až 542 miliárd dolárov počas 20 rokov. Aj v najskromnejšej verzii by táto sieť vyšla na 161 miliárd dolárov, v závislosti od počtu zariadení a nákladov na ich vynesenie na orbitu.

