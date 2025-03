Tri a pol milióna pozretí, to v deväťapolmiliónovom Maďarsku teoreticky znamená tretinu občanov krajiny vrátane detí a starcov. Toľko ľudí už videlo dokumentárny film Dynastia – Ako sa rodilo impérium rodiny Orbánovcov. Hodinový film, ktorý je zďaleka najsledovanejším politickým videom v Maďarsku, v mnohom pripomína podobné ruské dokumenty opozičného politika Alexeja Navaľného, zlikvidovaného Kremľom. Len je v ňom oveľa menej pôsobivých dronových záberov na obrovské luxusné nehnuteľnosti. Ale vystupuje v ňom skupina analytikov, ktorí opisujú skorumpovaný systém maďarského vládnuceho klanu.

Zať maďarského premiéra Viktora Orbána je podľa autorov dokumentu jedným z najbohatších ľudí v krajine. „István Tiborcz je veľmi kontroverzná postava, každý pozná jeho meno. Podniká v každom odvetví, má finančné inštitúcie, kozmetickú firmu, hotely. V Maďarsku sa mu nedá vyhnúť,“ povedala pre Český rozhlas spoluautorka dokumentu Kamilla Martonová.

Štadión vedľa chaty

Pre ľudí, ktorí sledujú dianie v Maďarsku už niekoľko desaťročí, to nie je prekvapujúce. Pred mnohými rokmi jeden západný diplomat pôsobiaci dlhé roky v Budapešti povedal, že hlavným problémom krajiny nie je konzervatívna kresťanská ústava ani pokusy o oživovanie Trianonskej zmluvy a nároky Maďarska na celé územie pôvodného Uhorska, ani spory s Európskou úniou, ale politická korupcia. „Už im nestačia vily, už kupujú a stavajú hrady,“ hovoril.

Nie som investičný novinár a nebudem sa hrať, že vidím do schémy ekonomických transakcií a firiem v Orbánovom okolí, v ktorých sa prelínajú rodinné väzby s rôznymi zázračne zbohatnutými miliardárskymi priateľmi, ktorí môžu byť správcami premiérovho majetku, ako to zistili rôzne investičné skupiny v prípade ruského prezidenta Vladimira Putina. Z nedávnej cesty do Maďarska som si však priniesol jednu skúsenosť. A to z Felcsútu, dvojtisícovej dediny v západnom Maďarsku. V. Orbán tam prežil detstvo a začal tam s milovaným futbalom, ktorý pred desiatimi-pätnástimi rokmi hrával aj so svojimi politickými partnermi. Doteraz tam vlastní útulný domček so záhradou. Hneď vedľa neho však v posledných rokoch vyrástol obrovský futbalový štadión pre miestny klub, ktorý sa zázračne dostal do prvej ligy a za ktorý odohral niekoľko zápasov v najvyššej futbalovej súťaži aj Orbánov syn. Vedľa štadióna sa nachádza Puskásova akadémia s viacerými futbalovými ihriskami a inými zariadeniami, ktoré nenájdete nikde inde v Maďarsku.

Chudobnejšie ako Rumunsko

V. Orbánovi, ktorý po roku 2010 zachránil predlžené Maďarsko pred „gréckym scenárom“ znárodnením súkromných dôchodkových fondov, zdanením veľkých zahraničných investorov a ďalšími opatreniami, však maďarskí voliči toto všetko roky prepačovali. Ani opozícia, zjednotená od radikálnej pravice po ľavicu, ho na jar 2022 neodstavila od moci. V. Orbán a jeho Fidesz dokázali získať 52 percent hlasov oproti 37 percentám pre zjednotený opozičný tábor. V poloverejnom systéme to stačilo na to, aby Fidesz už tretíkrát za šestnásť rokov získal v parlamente ústavnú väčšinu. Odvtedy sa však maďarská ekonomika potáca.

Nepomohli jej ani čínske a nemecké investície, nieto ešte bratríčkovanie s Putinovým Ruskom. Veľkým problémom boli sankcie z Bruselu, ktorý pre neschopnosť bojovať proti korupcii zmrazil krajine miliardy eur z európskych fondov. Zdá sa, že Budapešť nadobro prišla najmenej o miliardu eur z týchto peňazí a ďalšie miliardy zostávajú nedostupné. Maďarsko sa aj pre svoju veľkú závislosť od Nemecka dostalo do technickej recesie a v poslednom vlaňajšom štvrťroku vzrástol HDP medziročne len o 0,4 percenta. V. Orbánovi sa nedarí bojovať ani s infláciou, ktorá je aj teraz oveľa vyššia ako inde v Európe. Vo februári vystúpila na 5,6 a v službách dokonca na

9,2 percenta.

Minister hospodárstva Márton Nagy pre britský denník Financial Times priznal, že jeho vláda nebude schopná úplne vyplniť medzeru spôsobenú výpadkom finančných prostriedkov z EÚ. „Najprv musíme napraviť ekonomiku. Roky sme sa potácali od krízy ku kríze – najskôr covid, potom energetická kríza a vojna, teraz slabosť nemeckého hospodárstva. Všetci vieme, že chýbajú daňové príjmy, takže ich musíme opäť vytvoriť,“ povedal M. Nagy. Pre Maďarsko je ponižujúce, že v roku 2023 ho v HDP na obyvateľa preskočilo aj Rumunsko, ktoré vlani svoj náskok pred kedysi oveľa bohatším maďarským susedom ešte zvýšilo. Nefunguje ani Orbánova „prorodinná politika“. Počet obyvateľov krajiny od jeho nástupu k moci v roku 2010 klesol z takmer desiatich miliónov na deväť a pol milióna a klesajúci trend pokračuje.

Magyar vedie

Po mnohých rokoch, keď sa zdalo, že V. Orbán jednoducho nemá súperov, mu kríza okolo pedofilnej amnestie spred roka vygenerovala silného súpera. Podnikateľ Péter Magyar, jeden z okruhu Orbánových vysokopostavených manažérov a exmanžel politicky zlikvidovanej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej, sa rozhodol prejsť na druhú stranu barikády. Stál na čele obrovských opozičných protestov a jeho strana Tisza sa v okamihu stala lídrom opozície. Už v júnových voľbách do Európskeho parlamentu získala Tisza 33 percent hlasov a v druhej polovici vlaňajška prvýkrát od roku 2010 stratil Fidesz prvé miesto v prieskumoch verejnej mienky, keď Tisza získala viac ako 40 percent. P. Magyar, ktorý sa v lete stal poslancom Európskeho parlamentu, bol v marci na čele rebríčka popularity, V. Orbán bol štvrtý.

V. Orbán však stále drží opraty pevne v rukách. Nedávno sa to ukázalo pri bleskovom schválení zákona o zákaze pochodu Budapest Pride, ktorý rozšíril novelu predchádzajúceho zákona zakazujúceho propagáciu homosexuality medzi deťmi a mladistvými. V krajine stále platí výnimočný stav, ktorý úrady od vypuknutia vojny na Ukrajine neustále predlžujú. Súčasná vláda môže pred voľbami výrazne zmeniť volebný systém, rozdelenie volebných obvodov a podniknúť mnoho ďalších, v súčasnosti ťažko predstaviteľných krokov, ktoré znížia šance opozície na víťazstvo na minimum.

Pomôže Trump? Británii nepomohol

Okrem toho má maďarský premiér a jeho strana Fidesz od februára nového mocného spojenca – prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten V. Orbána považuje za svojho najbližšieho politika v Európe, čo dal opakovane najavo. Washington poskytol V. Orbánovi zoznam osôb a organizácií, ktoré za Joea Bidena dostali finančnú pomoc od USA. Na provládnom zhromaždení V. Orbán označil týchto ľudí za švábov. „Likvidujeme finančnú mašinériu, ktorá si za korupčné doláre kúpila politikov, sudcov, novinárov, pseudoobčianske organizácie a politických aktivistov,“ vyhlásil.

D. Trump prisľúbil V. Orbánovi bilaterálnu investičnú dohodu, ktorú maďarský premiér označil za šancu znížiť vplyv amerických ciel na maďarskú ekonomiku. Šéf Bieleho domu údajne zvažuje aj presun desaťtisícov amerických vojakov zo základní v Nemecku do Maďarska. Na druhej strane to V. Orbánovi s D. Trumpom nemusí vyjsť. Príklad Spojeného kráľovstva by mal byť pre Maďarsko varovaním. Londýn dostal od D. Trumpa pri odchode z EÚ prísľub obrovskej americkej pomoci vrátane dohody o voľnom obchode, ktorú mohutne podporoval. Nič z toho sa nestalo a Británia po brexite zažila najhoršie roky za uplynulé desaťročia.

Autor je spolupracovník TRENDU a európsky editor webu deník.cz