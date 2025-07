V marci maďarská vláda pod vedením Viktora Orbána schválila kontroverzný zákon, ktorý zakazuje akékoľvek zobrazovanie homosexuality osobám mladším ako 18 rokov. Hoci bol legislatívny návrh oficiálne predstavený ako opatrenie na „ochranu detí“, v skutočnosti mal za cieľ potlačiť viditeľnosť LGBTQ+ komunity.

Organizátori tradičného pochodu Budapest Pride sa preto rozhodli zákon vedome ignorovať a odpovedali vlastnou formou. Pôvodný názov podujatia zmenili na „Deň slobody“ a celý pochod rozšírili na týždeň trvajúcu sériu kultúrnych, spoločenských a komunitných akcií po celej Budapešti. Vyvrcholenie nastalo v sobotu 28. júna, keď sa podľa odhadov médií do ulíc maďarskej metropoly zhromaždilo až 200-tisíc ľudí. To, čo malo byť ďalším z každoročných pochodov, sa tak premenilo na jednu z najväčších politických demonštrácií v novodobej histórii krajiny.

Podporovatelia dorazili z celej Európy – medzi nimi známe osobnosti, diplomati aj politickí lídri. Za zmienku stojí prítomnosť približne 70 poslancov Európskeho parlamentu a účasť primátora Budapešti Gergelya Karácsonyho, ktorý podujatie podporil ako oficiálnu mestskú udalosť. Reakcia premiéra Viktora Orbána však na seba nenechala dlho čakať – demonštráciu označil za „hanbu národa“ a obvinil Európsku úniu z organizovania „dekadentného cirkusu“. Tieto vyjadrenia však podľa agentúry Bloomberg len prehĺbili jeho obraz lídra, ktorý je čoraz viac izolovaný od spoločenského diskurzu.

I call on the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead.



Without fear of any criminal or administrative sanctions against the organisers or participants.



To the LGBTIQ+ community in Hungary and beyond:



I will always be your ally. pic.twitter.com/Wz0GBFRz8C