Keď si americký prezident Donald Trump vyberal viceprezidenta, JD Vance rozhodne nebol tou najlogickejšou voľbou. V tom čase totiž nemal s politikou veľa skúseností a takisto mal aj trochu kontroverznú povesť. Jeho nomináciu tak sprevádzali rôznorodé reakcie. Mnohí republikáni a ich mecenáši by na poste viceprezidenta radšej videli niekoho iného. Dokonca aj v Senáte považovali niektorí JD Vanceovi starší kolegovia jeho odpor voči tradičnej republikánskej politike za viac než trúfalý.

Viceprezident sa nepozdáva dokonca ani americkým voličom. V prieskume Real Clear Politics mu sympatie vyjadrilo iba 41,7 percent opýtaných. Negatívny názor naňho malo 44,8 percenta respondentov. Po nedávnej ostrej výmene názorov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni dopadol JD Vance v marcových prieskumoch obľúbenosti ešte horšie.

Napriek ťažkému štartu a rekordne nízkej popularite sa tretiemu najmladšiemu viceprezidentovi v histórii USA vo funkcii darí, hoci pre jeho predchodcov bola kariérnou slepou uličkou. JD Vance je v súčasnosti jasným favoritom v nasledujúcich prezidentských voľbách, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2028, keď D. Trump už podľa ústavy USA nebude môcť kandidovať.

Vie v tom plávať

JD Vance sa spolieha na stratégiu, ktorá má maximalizovať jeho vplyv v pozícii, ktorú mnohí považujú za politicky bezvýznamnú. Snaží sa pasovať do role akéhosi mediátora medzi dvoma kľúčovými frakciami: technologicky optimistickou pravicou a populistickou základňou MAGA. „Naši pracujúci ľudia, naši populisti aj naši inovátori majú toho istého nepriateľa. Je ním globalizácia a lacná pracovná sila,“ tvrdí viceprezident.

Pri spájaní oboch táborov mu veľmi pomáha imidž outsidera. Názorovo medzi rovesníkov nezapadal ani počas štúdia na vysokej škole či pôsobenia v námornej pechote. Vždy ale vedel, ako pochybovačov očariť. Jeho rýchly vzostup z neznámeho študenta na viceprezidenta Spojených štátov dokazuje, že je majstrom v umení politického presviedčania. Túto schopnosť sa teraz snaží využiť pri zjednocovaní roztriešteného republikánskeho tábora.

Ďalším kľúčovým prvkom JD Vanceovej politickej stratégie je jeho schopnosť meniť postoj podľa toho, ako mu to najviac vyhovuje. Tento politický chameleón kedysi kritizoval D. Trumpovu protekcionistickú obchodnú politiku, no dnes je jej hlavným hovorcom. Hoci viceprezidentove súčasné postoje odporujú tým minulým, táto zmena slúži jeho hlavnému cieľu – presadzovaniu záujmov americkej pracujúcej triedy a rodín. Jeho podporovatelia tvrdia, že hoci zmenil názor na D. Trumpovu politiku, jeho priority ostali rovnaké.

Záchranca pracujúcich

Keď americký prezident ohlasoval masívne recipročné clá, JD Vance za ním plne stál. Podľa D. Trumpa má tento krok priniesť pracovné miesta späť do Spojených štátov. Jeho terajší viceprezident ale až do chvíle, kým sa nedostal do jeho tímu, zvykol tvrdiť opak.

Medzi rokmi 2016 a 2019 vyhlasoval, že pracovné miesta sú navždy preč a „protekcionistická“ obchodná politika to nezmení. Dnes je JD Vance hlavným obhajcom D. Trumpovej ekonomickej agendy. Podľa viceprezidenta by obmedzenie pohybu ľudí a tovaru, uvoľnenie regulácií a zníženie daňového zaťaženia pre firmy a investorov mohlo podporiť inováciu a prospieť ako pracujúcim, tak aj podnikateľom. „Zvíťazíme len vtedy, ak budeme robiť to, čo sme robili vždy: chrániť našich pracovníkov a podporovať našich inovátorov,“ vyhlásil.

Lídrom technologického sektora ale voľný pohyb tovarov a služieb vyhovuje. Je preto otázne, či prijmú JD Vanceovu novú víziu. Most, ktorý viceprezident stavia, sa môže pod ťarchou jeho protirečivých postojov zrútiť ako domček z karát. Ak by však republikáni pomohli pracujúcim voličom a technologickým optimistom nájsť spoločnú reč, MAGA by sa mohla stať úplne novým typom politického hnutia.

Podľa mnohých odborníkov je JD Vanceova stratégia obyčajným oportunizmom. Iní veria, že to myslí úprimne a naozaj mu záleží na dobre americkej pracujúcej triedy. Práve jej by mala slúžiť domáca i zahraničná politika USA, tvrdí viceprezident. Aj to môže byť dôvod, prečo tak často mení názor. Dokonca aj na D. Trumpa, ktorého kedysi nazval idiotom. Viceprezident sa tak podľa niektorých expertov v prvom rade pozerá na to, ako rozhodnutia Washingtonu ovplyvnia pracujúcu triedu a americké domácnosti.