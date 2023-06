Ambíciou úradníckej vlády je zaviesť akcieschopný úhradový mechanizmus financovania nemocníc DRG. A to od januára 2024. „Našim cieľom je, aby DRG systém fungoval na úrovni čiastočnej úhrady. Konkrétne, minimálne desať percent úhrady nemocniciam by mali zdravotné poisťovne platiť prostredníctvom DRG,“ uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič na konferencii ITAPA.

Riaditeľka Centra pre klasifikačný systém DRG Angelika Szalayová podotkla, že ide o systém na to, aby sa určila finančná náročnosť hospitalizácie na základe toho, čo sa pacientovi robilo a čo mu vlastne je. Pre posúdenie sa používa tzv. relatívna váha, na základe ktorej sa určí, či je napríklad operácia slepého čreva pre nemocnicu náročnejšia než hospitalizácia pacienta po infarkte. Pomocou relatívnej váhy sa získa cena za hospitalizáciu. DRG systém potom podľa toho, čo nemocnica vykonala, vypočíta celkový účet za isté obdobie, ktorý prepláca zdravotná poisťovňa.

Isté skupiny diagnóz, teda spomínaných desať percent, podľa ministerstva zdravotníctva zabezpečí väčšiu predvídateľnosť pri implementácii ako pre poskytovateľov, tak aj pre platiteľov, teda zdravotné poisťovne.

Akým konkrétnym spôsobom chce ministerstvo úhradový mechanizmus zaviesť, zatiaľ nevie. Podľa ministra zdravotníctva je v hre viacero možností. „Vieme buď vyselektovať štyri najväčšie nemocnice a tam spustiť desať percentný úhradový mechanizmus, alebo vieme plošne zaviesť desaťpercentný úhradový mechanizmus. Prípadne vieme začať pilotný projekt na dobu do podpisu zmlúv so zdravotnými poisťovňami, to znamená do mája, a až následne odštartovať rok na takomto úhradovom mechanizme,“ doplnil minister.